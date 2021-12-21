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https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/uchastniki-protestnoy-aktsii-v-sukhume-razoshlis--1036860659.html
Участники протестной акции в Сухуме разошлись
Участники протестной акции в Сухуме разошлись
Несанкционированный митинг оппозиции начался в Сухуме днем 21 декабря. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Участники протестной акции в Сухуме разошлись после оглашения итоговой резолюции.Несанкционированный митинг оппозиции начался в Сухуме днем 21 декабря. С утра была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.Митингующие направили к президенту делегатов с требованием выйти на акцию протеста и ответить на вопросы собравшихся. Результаты переговоров не устроили протестующих и они направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Несколько раз ситуация у здания Народного Собрания накалялась.К 21:15 к президенту направилась группа делегатов для переговоров.
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аслан бжания, абхазия, оппозиция

Участники протестной акции в Сухуме разошлись

23:26 21.12.2021 (обновлено: 23:36 21.12.2021)
© Sputnik / Асмат Цвижба Обстановка у здания Абхазского драматического театра
Обстановка у здания Абхазского драматического театра - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Асмат Цвижба
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Несанкционированный митинг оппозиции начался в Сухуме днем 21 декабря.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Участники протестной акции в Сухуме разошлись после оглашения итоговой резолюции.
Несанкционированный митинг оппозиции начался в Сухуме днем 21 декабря. С утра была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.
Митингующие направили к президенту делегатов с требованием выйти на акцию протеста и ответить на вопросы собравшихся. Результаты переговоров не устроили протестующих и они направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Несколько раз ситуация у здания Народного Собрания накалялась.
К 21:15 к президенту направилась группа делегатов для переговоров.
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