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Участники протестной акции в Сухуме разошлись
Участники протестной акции в Сухуме разошлись
Несанкционированный митинг оппозиции начался в Сухуме днем 21 декабря. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T23:26+0300
2021-12-21T23:26+0300
2021-12-21T23:36+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
оппозиция
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Участники протестной акции в Сухуме разошлись после оглашения итоговой резолюции.Несанкционированный митинг оппозиции начался в Сухуме днем 21 декабря. С утра была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.Митингующие направили к президенту делегатов с требованием выйти на акцию протеста и ответить на вопросы собравшихся. Результаты переговоров не устроили протестующих и они направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Несколько раз ситуация у здания Народного Собрания накалялась.К 21:15 к президенту направилась группа делегатов для переговоров.
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аслан бжания, абхазия, оппозиция
Участники протестной акции в Сухуме разошлись
23:26 21.12.2021 (обновлено: 23:36 21.12.2021)
Несанкционированный митинг оппозиции начался в Сухуме днем 21 декабря.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Участники протестной акции в Сухуме разошлись после оглашения итоговой резолюции.
Несанкционированный митинг оппозиции начался в Сухуме днем 21 декабря. С утра была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.
Митингующие направили к президенту делегатов с требованием выйти на акцию протеста и ответить на вопросы собравшихся. Результаты переговоров не устроили протестующих и они направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Несколько раз ситуация у здания Народного Собрания накалялась.
К 21:15 к президенту направилась группа делегатов для переговоров.