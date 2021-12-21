https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/v-sputnik-podveli-itogi-raboty-proekta-vozvraschenie-imeni-za-2020-2021-gody-1036848424.html

В Sputnik подвели итоги работы проекта "Возвращение имени" за 2020-2021 годы

В Sputnik подвели итоги работы проекта "Возвращение имени" за 2020-2021 годы

В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция руководителя международного военно-мемориального проекта "Возвращение имени", нацеленного на поиск... 21.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-21T09:45+0300

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Григорий Скворцов рассказал о проделанной за два года работе. На пресс-конференции показали обломки бомбардировщика 1941 года, на котором выполнял боевые задания летчик из Абхазии Тарас Цвижба.

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