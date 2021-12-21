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В Sputnik подвели итоги работы проекта "Возвращение имени" за 2020-2021 годы
В Sputnik подвели итоги работы проекта "Возвращение имени" за 2020-2021 годы
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция руководителя международного военно-мемориального проекта "Возвращение имени", нацеленного на поиск... 21.12.2021, Sputnik Абхазия
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Григорий Скворцов рассказал о проделанной за два года работе. На пресс-конференции показали обломки бомбардировщика 1941 года, на котором выполнял боевые задания летчик из Абхазии Тарас Цвижба.
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В Sputnik подвели итоги работы проекта "Возвращение имени" за 2020-2021 годы

09:45 21.12.2021 (обновлено: 10:13 21.12.2021)
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В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция руководителя международного военно-мемориального проекта "Возвращение имени", нацеленного на поиск воинов Красной армии из Абхазии, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Григорий Скворцов рассказал о проделанной за два года работе. На пресс-конференции показали обломки бомбардировщика 1941 года, на котором выполнял боевые задания летчик из Абхазии Тарас Цвижба.
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