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Юрист о декларировании доходов чиновниками: либо коррупции нет, либо закон не действует

Юрист о декларировании доходов чиновниками: либо коррупции нет, либо закон не действует

Закон о декларировании доходов: что удалось сделать за этот год и какие проблемы выявила практика применения закона? В эфире радио Sputnik Абхазия своим... 21.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-21T18:23+0300

2021-12-21T18:23+0300

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Юрист о декларировании доходов чиновниками: коррупции нет, либо закон не действует Юрист о декларировании доходов чиновниками: коррупции нет, либо закон не действует

Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" вступил в силу в Абхазии 1 июля.Согласно закону, чиновник должен представить декларацию о доходах и расходах в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства. С 1 августа все декларанты уже должны подать свои документы.На официальном сайте Министерства по налогам и сборам были опубликованы декларации 192 организаций, что суммарно составляет 1438 деклараций.При отсутствии официальных статистических данных, какое количество деклараций должно быть подано, сложно давать оценку такому результату, считает юрист Олег Басария."…Определить количество государственных чиновников и их родственников невозможно, то есть, полторы тысячи (деклараций), может, это хорошо, а может, очень плохо, сложно давать оценку при отсутствии каких-то официальных данных, но, чисто по ощущениям, мне кажется, не очень хороший результат", – сказал Басария.При этом юрист отмечает, что эффективно выполнять закон в том виде, в котором он сегодня существует, сложно представляется возможным."Закон уже приблизительно полгода действует, но ни одного человека пока, на основании данного закона, не уволили. Ни тех, кто не подал декларации, ни тех, кто подал недостоверную, допустим, декларацию. Эти моменты говорят о том, что либо коррупции у нас в стране нет, либо закон действует не совсем так, как задумывался", – отметил юрист.

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