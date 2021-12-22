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Диагноз COVID-19 подтвержден у 88 человек в Абхазии
Диагноз COVID-19 подтвержден у 88 человек в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 37235 человек. Зарегистрировано 551 летальный случай. Выздоровели 29608... 22.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-22T23:56+0300
2021-12-22T23:56+0300
2021-12-23T00:03+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 88 человек из 410 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, состояние здоровья 9 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 12, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
Диагноз COVID-19 подтвержден у 88 человек в Абхазии
23:56 22.12.2021 (обновлено: 00:03 23.12.2021)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 37235 человек. Зарегистрировано 551 летальный случай. Выздоровели 29608 человек.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 88 человек из 410 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 90 пациентов, в тяжелом состоянии 35 человек, состояние здоровья 65 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, состояние здоровья 9 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 12, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов.