https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/diagnoz-covid-19-podtverzhden-u-88-chelovek-v-abkhazii-1036873518.html

Диагноз COVID-19 подтвержден у 88 человек в Абхазии

Диагноз COVID-19 подтвержден у 88 человек в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 37235 человек. Зарегистрировано 551 летальный случай. Выздоровели 29608... 22.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-22T23:56+0300

2021-12-22T23:56+0300

2021-12-23T00:03+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 88 человек из 410 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, состояние здоровья 9 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 12, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19