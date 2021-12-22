https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/film-kiry-kovalenko-snyavshey-sofichku-ne-popal-v-short-list-pretendentov-na-oskar-1036864203.html

Фильм Киры Коваленко, снявшей "Софичку", не попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"

Фильм Киры Коваленко, снявшей "Софичку", не попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"

Номинантов премии назовут ​​8 февраля. Церемония вручения, 94-я по счету, пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта. 22.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-22T11:45+0300

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" не смог попасть в число 15 картин, которые будут претендовать на получение премии "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм", сообщили организаторы.В шорт-лист из 15 претендентов вошли, среди прочих, финская картина "Купе №6" о путешествии финской студентки из Москвы в Мурманск, а также фильмы из Австрии, Бельгии, Бутана, Косово, Мексики, Панамы, Испании.Согласно требованиям категории "Лучший иностранный художественный фильм", в ней могут участвовать картины, более 40 минут которых были произведены за пределами США и свыше 50% диалогов в которых происходит не на английском языке. В этом году заявки на участие в борьбе за "Оскар" в этой категории подали 93 страны.Премьера фильма "Разжимая кулаки" состоялась на 74-м Каннском международном кинофестивале. В конкурсной программе Канн "Особый взгляд" российская картина впервые стала обладателем Гран-при.

https://sputnik-abkhazia.ru/20171110/sofichka-vyjdet-v-eksklyuzivnyj-rossijskij-prokat-1022375471.html

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общество, культура, в мире, оскар