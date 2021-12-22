https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/inal-ardzinba-rossii-vazhna-stabilnaya-vnutripoliticheskaya-situatsiya-v-abkhazii-1036870088.html

Инал Ардзинба: России важна стабильная внутриполитическая ситуация в Абхазии

Инал Ардзинба: России важна стабильная внутриполитическая ситуация в Абхазии

На встрече глав МИД России и Абхазии Сергея Лаврова и Инала Ардзинба 20 декабря в Сочи стороны рассмотрели ряд тем, представляющих взаимный интерес. 22.12.2021, Sputnik Абхазия

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сергей лавров

мид абхазии

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. России, как союзнику и стратегическому партнеру Абхазии, крайне важна стабильная внутриполитическая ситуация в республике, прокомментировал встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.Комментируя встречу с Лавровым, Ардзинба также отметил, что стороны договорились о расширении сотрудничества Абхазии с регионами России, что привлечет инвестиции в нашу страну.Кроме того, по словам Ардзинба, обсуждалась возможность оказания российской стороной содействия по вопросам распространения информации в целях защиты и продвижения национальных интересов Абхазии. Стороны проработают открытие совместного Медиацентра МИД Абхазии и МИД России.Главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обсудили широкий круг вопросов абхазо-российских отношений и обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки.

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мид рф, сергей лавров, мид абхазии, инал ардзинба