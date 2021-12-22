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Инал Ардзинба: России важна стабильная внутриполитическая ситуация в Абхазии
Инал Ардзинба: России важна стабильная внутриполитическая ситуация в Абхазии
На встрече глав МИД России и Абхазии Сергея Лаврова и Инала Ардзинба 20 декабря в Сочи стороны рассмотрели ряд тем, представляющих взаимный интерес. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. России, как союзнику и стратегическому партнеру Абхазии, крайне важна стабильная внутриполитическая ситуация в республике, прокомментировал встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.Комментируя встречу с Лавровым, Ардзинба также отметил, что стороны договорились о расширении сотрудничества Абхазии с регионами России, что привлечет инвестиции в нашу страну.Кроме того, по словам Ардзинба, обсуждалась возможность оказания российской стороной содействия по вопросам распространения информации в целях защиты и продвижения национальных интересов Абхазии. Стороны проработают открытие совместного Медиацентра МИД Абхазии и МИД России.Главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обсудили широкий круг вопросов абхазо-российских отношений и обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки.
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мид рф, сергей лавров, мид абхазии, инал ардзинба

Инал Ардзинба: России важна стабильная внутриполитическая ситуация в Абхазии

16:45 22.12.2021 (обновлено: 16:58 22.12.2021)
© Sputnik / Владимир ТрефиловИнал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
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На встрече глав МИД России и Абхазии Сергея Лаврова и Инала Ардзинба 20 декабря в Сочи стороны рассмотрели ряд тем, представляющих взаимный интерес.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik. России, как союзнику и стратегическому партнеру Абхазии, крайне важна стабильная внутриполитическая ситуация в республике, прокомментировал встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.
Он подчеркнул, что международный имидж Абхазии, расширение внешнеполитических контактов, позитивный ход реализации программ социально-экономического развития напрямую зависят от внутриполитической стабильности республики.
Комментируя встречу с Лавровым, Ардзинба также отметил, что стороны договорились о расширении сотрудничества Абхазии с регионами России, что привлечет инвестиции в нашу страну.
Кроме того, по словам Ардзинба, обсуждалась возможность оказания российской стороной содействия по вопросам распространения информации в целях защиты и продвижения национальных интересов Абхазии. Стороны проработают открытие совместного Медиацентра МИД Абхазии и МИД России.
Главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обсудили широкий круг вопросов абхазо-российских отношений и обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки.
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