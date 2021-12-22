https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/ischenko-rossiya-mozhet-otvetit-ssha-silovymi-deystviyami-no-eto-neobyazatelno-voyna-1036865117.html

Ищенко: Россия может ответить США силовыми действиями, но это необязательно война

Ищенко: Россия может ответить США силовыми действиями, но это необязательно война

Госдеп рекомендовал своим гражданам не посещать территорию Украины из-за возросшей военной активности России. 22.12.2021, Sputnik Абхазия

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По мнению Вашингтона, Россия якобы планирует начать войну уже в ближайшее время. Возможен ли силовой сценарий в ответ на действия США? Почему в данном случае сила — это не только война, но и экономические санкции? И почему Вашингтону лучше не лезть в страны постсоветского пространства, чтобы Москва не нервничала? На все эти вопросы подробно ответил политолог Ростислав Ищенко.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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