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Ищенко: Россия может ответить США силовыми действиями, но это необязательно война
Ищенко: Россия может ответить США силовыми действиями, но это необязательно война
Госдеп рекомендовал своим гражданам не посещать территорию Украины из-за возросшей военной активности России. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
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По мнению Вашингтона, Россия якобы планирует начать войну уже в ближайшее время. Возможен ли силовой сценарий в ответ на действия США? Почему в данном случае сила — это не только война, но и экономические санкции? И почему Вашингтону лучше не лезть в страны постсоветского пространства, чтобы Москва не нервничала? На все эти вопросы подробно ответил политолог Ростислав Ищенко.
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политика, видео, россия, мультимедиа, сша, видео

Ищенко: Россия может ответить США силовыми действиями, но это необязательно война

12:00 22.12.2021
© Видео / Sputnik
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Госдеп рекомендовал своим гражданам не посещать территорию Украины из-за возросшей военной активности России.
По мнению Вашингтона, Россия якобы планирует начать войну уже в ближайшее время.
Возможен ли силовой сценарий в ответ на действия США? Почему в данном случае сила — это не только война, но и экономические санкции? И почему Вашингтону лучше не лезть в страны постсоветского пространства, чтобы Москва не нервничала?
На все эти вопросы подробно ответил политолог Ростислав Ищенко.
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