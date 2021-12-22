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Ищенко: Россия может ответить США силовыми действиями, но это необязательно война
Ищенко: Россия может ответить США силовыми действиями, но это необязательно война
Госдеп рекомендовал своим гражданам не посещать территорию Украины из-за возросшей военной активности России. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-22T12:00+0300
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По мнению Вашингтона, Россия якобы планирует начать войну уже в ближайшее время. Возможен ли силовой сценарий в ответ на действия США? Почему в данном случае сила — это не только война, но и экономические санкции? И почему Вашингтону лучше не лезть в страны постсоветского пространства, чтобы Москва не нервничала? На все эти вопросы подробно ответил политолог Ростислав Ищенко.
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политика, видео, россия, мультимедиа, сша, видео
Ищенко: Россия может ответить США силовыми действиями, но это необязательно война
Госдеп рекомендовал своим гражданам не посещать территорию Украины из-за возросшей военной активности России.
По мнению Вашингтона, Россия якобы планирует начать войну уже в ближайшее время.
Возможен ли силовой сценарий в ответ на действия США? Почему в данном случае сила — это не только война, но и экономические санкции? И почему Вашингтону лучше не лезть в страны постсоветского пространства, чтобы Москва не нервничала?
На все эти вопросы подробно ответил политолог Ростислав Ищенко.