https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/konkurs-imeni-andreya-stenina-2022-goda-otkryl-priem-rabot-1036858079.html

Конкурс имени Андрея Стенина 2022 года открыл прием работ

Конкурс имени Андрея Стенина 2022 года открыл прием работ

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью... 22.12.2021, Sputnik Абхазия

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культура

россия

фотоконкурс андрея стенина

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. В Москве стартовал прием работ на восьмой Международный конкурс для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина, специального фотоккореспондента медиагруппы "Россия сегодня", погибшего летом 2014 года под Донецком при исполнении служебного задания. По традиции ежегодное фотосоревновние открывается в день рождения Андрея – 22 декабря.Молодые репортеры мира в возрасте от 18 до 33 лет могут подать работы на сайте stenincontest.ru на русском, английском, и китайском языках. В 2022 году конкурс сохранил число номинаций и категорий, в которых могут участвовать работы претендентов: четыре номинации - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", и две категории – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 28 февраля 2022 года включительно.Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19 во всем мире, конкурс имени Андрея Стенина сохранил одну из важных и любимых своих традиций – выставочные турне работ лауреатов по экспозиционным площадкам в разных странах. Роуд-шоу дают возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать свои работы российской и международной аудитории, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности. География выставок конкурса с момента его старта в 2014 году включает десятки городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппа "Россия сегодня" Оксана Олейник о старте конкурса-2022: "Есть известное латинское изречение: "Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними". Пандемия очень жестко изменила лицо мира, привычные устои нашей жизни, реалии многих профессий. И тем не менее, многие из этих изменений пошли нашим конкурсантам на пользу: укрепили их творческий дух, заставили невероятно вырасти в профессии, развили воображение и придали ускорение реализуемым ими проектам. Конкурс вошел во второе пятилетие своей жизни - в 2022 году ему исполняется 8 лет. Он уже вывел на профессиональную орбиту многих, кто обрел яркое имя в профессиональной фотографии. Команда нашего конкурса невероятно гордится и рада этому. Мы ждем наших новых участников и от всей души желаем им победы!".Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ), Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/gran-pri-konkursa-stenina-2021-podelili-reportery-iz-rossii-i-turtsii-1035957809.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210805/Polzovateli-Seti-vybrali-luchshee-foto-konkursa-Stenina-onlayn-golosovaniem-1032979287.html

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культура, россия, фотоконкурс андрея стенина