https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/minzdrav-rossii-zaregistriroval-preparat-dlya-lecheniya-koronavirusa-mir-19-1036873203.html

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19"

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19"

Новый российский препарат вдыхают с помощью ингалятора через маску. 22.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-22T21:14+0300

2021-12-22T21:14+0300

2021-12-22T21:14+0300

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)."МИР 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов."МИР 19" вдыхают с помощью ингалятора через маску. У него не обнаружили побочных эффектов. Оно действует таким образом, что не дает вирусу размножаться.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19