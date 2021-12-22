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Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19"
Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19"
Новый российский препарат вдыхают с помощью ингалятора через маску. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)."МИР 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов."МИР 19" вдыхают с помощью ингалятора через маску. У него не обнаружили побочных эффектов. Оно действует таким образом, что не дает вирусу размножаться.
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19"

21:14 22.12.2021
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в ГКБ №52
Лечение больных с COVID-19 в ГКБ №52 - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Новый российский препарат вдыхают с помощью ингалятора через маску.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "МИР 19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ Институт Иммунологии" ФМБА России", — говорится в сообщении.

"МИР 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов.
"МИР 19" вдыхают с помощью ингалятора через маску. У него не обнаружили побочных эффектов. Оно действует таким образом, что не дает вирусу размножаться.
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