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Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19"
Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19"
Новый российский препарат вдыхают с помощью ингалятора через маску. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-22T21:14+0300
2021-12-22T21:14+0300
2021-12-22T21:14+0300
россия
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)."МИР 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов."МИР 19" вдыхают с помощью ингалятора через маску. У него не обнаружили побочных эффектов. Оно действует таким образом, что не дает вирусу размножаться.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19"
Новый российский препарат вдыхают с помощью ингалятора через маску.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
"Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "МИР 19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ Институт Иммунологии" ФМБА России", — говорится в сообщении.
"МИР 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов.
"МИР 19" вдыхают с помощью ингалятора через маску. У него не обнаружили побочных эффектов. Оно действует таким образом, что не дает вирусу размножаться.