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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/novyy-afon-popal-v-top-gorodov-sredi-turistov-dlya-otdykha-na-novyy-god-s-detmi-1036864356.html
Новый Афон попал в топ городов среди туристов для отдыха на Новый год с детьми
Новый Афон попал в топ городов среди туристов для отдыха на Новый год с детьми
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru узнал, в каких городах туристы бронируют больше всего отлей и гостевых домов для отдыха с детьми в... 22.12.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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отдых в абхазии
новый афон
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Новый Афон оказался в топе городов, в которых туристы предпочитают бронировать новогодний отдых с детьми, пишет портал Tvil.ru.Аналитики отмечают, что относительно прошлого года спрос на отели для отдыха с детьми в новогодние праздники увеличился на 14%. Семья из трех человек в среднем бронирует отели в начале января за 13, 7 тысячи рублей на три–четыре дня, и на такой же период арендует квартиру за 11570 рублей.Данные предоставлены на основании бронирований отелей туристами для отдыха с детьми с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.
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экономика, общество, отдых в абхазии, новый афон

Новый Афон попал в топ городов среди туристов для отдыха на Новый год с детьми

12:55 22.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Вид на Новый Афон
Вид на Новый Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru узнал, в каких городах туристы бронируют больше всего отлей и гостевых домов для отдыха с детьми в новогодние праздники.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Новый Афон оказался в топе городов, в которых туристы предпочитают бронировать новогодний отдых с детьми, пишет портал Tvil.ru.

Аналитики отмечают, что относительно прошлого года спрос на отели для отдыха с детьми в новогодние праздники увеличился на 14%.
Семья из трех человек в среднем бронирует отели в начале января за 13, 7 тысячи рублей на три–четыре дня, и на такой же период арендует квартиру за 11570 рублей.
Десять популярных городов для бронирования отелей для отдыха с детьми на Новый год:

Город

Средние траты на аренду жилья в сутки на семью из трех человек

Среднее число забронированных суток

Санкт-Петербург

2436 рублей

4 ночи

Евпатория

6452 рубля

2 ночи

Казань

4170 рублей

3 ночи

Красная Поляна

8625 рублей

6 ночей

Ярославль

6200 рублей

1 ночь

Железноводск

3430 рублей

2,5 ночи

Новый Афон

1500 рублей

4 ночи

Нижний Новгород

3900 рублей

1 ночь

Переславль-Залесский

3650 рублей

2 ночи

Суздаль

6167 рублей

3 ночи

Данные предоставлены на основании бронирований отелей туристами для отдыха с детьми с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.
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