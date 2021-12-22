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Новый Афон попал в топ городов среди туристов для отдыха на Новый год с детьми
Новый Афон попал в топ городов среди туристов для отдыха на Новый год с детьми
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru узнал, в каких городах туристы бронируют больше всего отлей и гостевых домов для отдыха с детьми в... 22.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-22T12:55+0300
2021-12-22T12:55+0300
2021-12-22T12:55+0300
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Новый Афон оказался в топе городов, в которых туристы предпочитают бронировать новогодний отдых с детьми, пишет портал Tvil.ru.Аналитики отмечают, что относительно прошлого года спрос на отели для отдыха с детьми в новогодние праздники увеличился на 14%. Семья из трех человек в среднем бронирует отели в начале января за 13, 7 тысячи рублей на три–четыре дня, и на такой же период арендует квартиру за 11570 рублей.Данные предоставлены на основании бронирований отелей туристами для отдыха с детьми с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, общество, отдых в абхазии, новый афон
Новый Афон попал в топ городов среди туристов для отдыха на Новый год с детьми
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru узнал, в каких городах туристы бронируют больше всего отлей и гостевых домов для отдыха с детьми в новогодние праздники.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik.
Новый Афон оказался в топе городов, в которых туристы предпочитают бронировать новогодний отдых с детьми, пишет портал Tvil.ru.
Аналитики отмечают, что относительно прошлого года спрос на отели для отдыха с детьми в новогодние праздники увеличился на 14%.
Семья из трех человек в среднем бронирует отели в начале января за 13, 7 тысячи рублей на три–четыре дня, и на такой же период арендует квартиру за 11570 рублей.
Десять популярных городов для бронирования отелей для отдыха с детьми на Новый год:
Город
Средние траты на аренду жилья в сутки на семью из трех человек
Среднее число забронированных суток
Санкт-Петербург
2436 рублей
4 ночи
Евпатория
6452 рубля
2 ночи
Казань
4170 рублей
3 ночи
Красная Поляна
8625 рублей
6 ночей
Ярославль
6200 рублей
1 ночь
Железноводск
3430 рублей
2,5 ночи
Новый Афон
1500 рублей
4 ночи
Нижний Новгород
3900 рублей
1 ночь
Переславль-Залесский
3650 рублей
2 ночи
Суздаль
6167 рублей
3 ночи
Данные предоставлены на основании бронирований отелей туристами для отдыха с детьми с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.