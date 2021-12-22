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Новый Афон попал в топ городов среди туристов для отдыха на Новый год с детьми

Новый Афон попал в топ городов среди туристов для отдыха на Новый год с детьми

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru узнал, в каких городах туристы бронируют больше всего отлей и гостевых домов для отдыха с детьми в... 22.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Новый Афон оказался в топе городов, в которых туристы предпочитают бронировать новогодний отдых с детьми, пишет портал Tvil.ru.Аналитики отмечают, что относительно прошлого года спрос на отели для отдыха с детьми в новогодние праздники увеличился на 14%. Семья из трех человек в среднем бронирует отели в начале января за 13, 7 тысячи рублей на три–четыре дня, и на такой же период арендует квартиру за 11570 рублей.Данные предоставлены на основании бронирований отелей туристами для отдыха с детьми с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.

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экономика, общество, отдых в абхазии, новый афон