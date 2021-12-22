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Один пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале
Один пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии, по данным на 21 декабря, составляет 37147 человек. Зарегистрирован 551 летальный случай. Выздоровели... 22.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-22T09:15+0300
2021-12-22T09:15+0300
2021-12-22T10:19+0300
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Один пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 97 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 65 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, состояние здоровья 9 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 14, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов.
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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
Один пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале
09:15 22.12.2021 (обновлено: 10:19 22.12.2021)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии, по данным на 21 декабря, составляет 37147 человек. Зарегистрирован 551 летальный случай. Выздоровели 29549 человек.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Один пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 109 человек из 511 протестированных в Абхазии 21 декабря.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 97 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 65 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, состояние здоровья 9 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 14, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов.