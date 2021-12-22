https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/odin-patsient-s-covid-19-skonchalsya-v-gudautskom-gospitale-1036862274.html

Один пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале

Один пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии, по данным на 21 декабря, составляет 37147 человек. Зарегистрирован 551 летальный случай. Выздоровели... 22.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-22T09:15+0300

2021-12-22T09:15+0300

2021-12-22T10:19+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031148384_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2e6c8d0e1b0981ec8b0a34032e4d1751.jpg

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Один пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 97 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 65 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, состояние здоровья 9 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 14, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19