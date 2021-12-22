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Посредник: Джинджолия о проблемах в сфере прав ребенка в Абхазии
Посредник: Джинджолия о проблемах в сфере прав ребенка в Абхазии
Об актуальных вопросах, проблемах в области прав ребенка в эфире радио Sputnik рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте Абхазии Мактина... 22.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-22T18:50+0300
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Посредник: Джинджолия о проблемах в области прав ребенка в Абхазии
Посредник: Джинджолия о проблемах в области прав ребенка в Абхазии
По информации Джинджолия, за время существования аппарата было принято более 30 заявлений, все они были рассмотрены, однако права ребенка были нарушены только в семи случаях."В основном нарушения были связаны с бракоразводными процессами, когда решался вопрос определения места жительства ребенка либо графика временного посещения одного из родителей. В тех случаях, когда взрослые не могут договориться друг с другом при разводе, в первую очередь страдают дети. Наша задача выявить, какое право было нарушено при разводе, и в дальнейшем мы связывались с различными органами, которые работают с правами ребенка и следили за тем, чтобы право было восстановлено. В некоторых случаях нам удалось положительно повлиять на ситуацию. Есть те дела, которые у нас еще находятся в производстве", – сказала Джинджолия.По данным уполномоченного по правам ребенка, проблем в сфере защиты прав ребенка очень много. Одна из главных – отсутствие кризисного или социального реабилитационного центра временного пребывания детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, без попечения родителей или кого-то из старших, сказала Джинджолия.Мактина Джинджолия рассказала, как взаимодействуют между собой соцслужбы, органы опеки, администрации городов и районов, как реагируют на вызовы, когда в неблагополучной семье растет ребенок.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Посредник: Джинджолия о проблемах в сфере прав ребенка в Абхазии

18:50 22.12.2021
Радио
Посредник: Джинджолия о проблемах в области прав ребенка в Абхазии
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Об актуальных вопросах, проблемах в области прав ребенка в эфире радио Sputnik рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте Абхазии Мактина Джинджолия.
По информации Джинджолия, за время существования аппарата было принято более 30 заявлений, все они были рассмотрены, однако права ребенка были нарушены только в семи случаях.
"В основном нарушения были связаны с бракоразводными процессами, когда решался вопрос определения места жительства ребенка либо графика временного посещения одного из родителей. В тех случаях, когда взрослые не могут договориться друг с другом при разводе, в первую очередь страдают дети. Наша задача выявить, какое право было нарушено при разводе, и в дальнейшем мы связывались с различными органами, которые работают с правами ребенка и следили за тем, чтобы право было восстановлено. В некоторых случаях нам удалось положительно повлиять на ситуацию. Есть те дела, которые у нас еще находятся в производстве", – сказала Джинджолия.
По данным уполномоченного по правам ребенка, проблем в сфере защиты прав ребенка очень много. Одна из главных – отсутствие кризисного или социального реабилитационного центра временного пребывания детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, без попечения родителей или кого-то из старших, сказала Джинджолия.
Мактина Джинджолия рассказала, как взаимодействуют между собой соцслужбы, органы опеки, администрации городов и районов, как реагируют на вызовы, когда в неблагополучной семье растет ребенок.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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