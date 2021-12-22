https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/posrednik-dzhindzholiya-o-problemakh-v-sfere-prav-rebenka-v-abkhazii--1036869441.html

Посредник: Джинджолия о проблемах в сфере прав ребенка в Абхазии

Посредник: Джинджолия о проблемах в сфере прав ребенка в Абхазии

Об актуальных вопросах, проблемах в области прав ребенка в эфире радио Sputnik рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте Абхазии Мактина... 22.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-22T18:50+0300

2021-12-22T18:50+0300

2021-12-22T18:50+0300

радио

посредник

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Посредник: Джинджолия о проблемах в области прав ребенка в Абхазии Посредник: Джинджолия о проблемах в области прав ребенка в Абхазии

По информации Джинджолия, за время существования аппарата было принято более 30 заявлений, все они были рассмотрены, однако права ребенка были нарушены только в семи случаях."В основном нарушения были связаны с бракоразводными процессами, когда решался вопрос определения места жительства ребенка либо графика временного посещения одного из родителей. В тех случаях, когда взрослые не могут договориться друг с другом при разводе, в первую очередь страдают дети. Наша задача выявить, какое право было нарушено при разводе, и в дальнейшем мы связывались с различными органами, которые работают с правами ребенка и следили за тем, чтобы право было восстановлено. В некоторых случаях нам удалось положительно повлиять на ситуацию. Есть те дела, которые у нас еще находятся в производстве", – сказала Джинджолия.По данным уполномоченного по правам ребенка, проблем в сфере защиты прав ребенка очень много. Одна из главных – отсутствие кризисного или социального реабилитационного центра временного пребывания детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, без попечения родителей или кого-то из старших, сказала Джинджолия.Мактина Джинджолия рассказала, как взаимодействуют между собой соцслужбы, органы опеки, администрации городов и районов, как реагируют на вызовы, когда в неблагополучной семье растет ребенок.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

посредник, аудио