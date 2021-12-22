https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/takie-obstoyatelstva-matua-o-primenenii-zakona-o-deklarirovanii-dokhodov-1036866202.html

Такие обстоятельства: Матуа о применении закона о декларировании доходов

Такие обстоятельства: Матуа о применении закона о декларировании доходов

О реализации закона о декларировании доходов, о том, какие проблемы выявила практика применения закона, и что делать с теми, кто не успел сдать декларации в... 22.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-22T17:11+0300

2021-12-22T17:11+0300

2021-12-22T17:11+0300

радио

такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Матуа о применении закона о декларировании доходов Такие обстоятельства: Матуа о применении закона о декларировании доходов

По истечении срока сдачи декларации был закрыт доступ к опубликованию деклараций на официальном сайте, однако прием деклараций на бумажном носителе в кадровую службу продолжается по сей день, сказала Матуа в эфире радио.Пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам республики рассказала, с какими проблемами пришлось столкнутся при осуществлении деятельности и как их решают."Проблемы существовали в начале реализации закона, например, с определением списка субъектов декларирования по всей республике. Помимо деклараций, подаваемых самим декларантом, который является госслужащим, существуют еще декларации освобождаемых и назначаемых на должности госслужащих. На сегодняшний день ведения единого реестра с изменениями в течение года на тех, кто был утвержден после срока сдачи декларации, не предоставляется возможным. Этот момент должен быть урегулирован. Также в целях эффективности проверки полноты и достоверности деклараций, было принято решение о создании отдельного управления, которое будет заниматься всеми вопросами", – рассказала Матуа.Пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам республики рассказала, когда новое управление начнет свою работу и как будут проверять данные, указанные в декларациях, и что намерены делать с декларациями, которые были поданы позже.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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