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Военный эксперт о российском беспилотнике "Альтиус" и будущем военной авиации

Военный эксперт о российском беспилотнике "Альтиус" и будущем военной авиации

В России завершили испытания беспилотника "Альтиус" большой дальности. 22.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-22T18:35+0300

2021-12-22T18:35+0300

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Эту машину называют прорывом. Она оснащена искусственным интеллектом и практически самостоятельно может принимать решение. Мы обсудили технические характеристики новейшего дрона с военным экспертом, обозревателем МИА "Россия сегодня" Александром Хроленко. Он считает, что с "Альтиусом" страна врывается в узкий клуб государств, которые производят технику такого рода. До сих пор в него входили только США, Израиль и Турция. Но если по формальным признакам Россия теперь встала с ними в один ряд, то технологически эта машина во многом превосходит зарубежные аналоги. Как "Альтиус" может стартовать из Петропавловска-Камчатского, ударить по острову Гуам, где находится американская военная база, и вернуться обратно? Почему будущее военной авиации – беспилотное? И как добрым словом с пистолетом можно сделать больше, чем просто добрым словом? Об этом Хроленко – в студии Sputnik.

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