https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/vzaimnyy-interes-chirikba-i-kupalba-o-bezopasnosti-v-zakavkaze-1036862612.html

Взаимный интерес: Чирикба и Купалба о безопасности в Закавказье

Взаимный интерес: Чирикба и Купалба о безопасности в Закавказье

К чему готовиться в Абхазии в связи с усилением сил НАТО в Черном море, какова роль России в сохранении безопасности, в эфире радио Sputnik рассказали, военный... 22.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-22T10:50+0300

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Взаимный интерес: Чирикба и Купалба о безопасности в Закавказье Взаимный интерес: Чирикба и Купалба о безопасности в Закавказье

По мнению экспертов, нынешнее состояние дел в Закавказье в плане безопасности напоминает "пороховой погреб"."Наблюдать за вспышкой военных действий было очень тревожно. Россия выступила инициатором мирного соглашения и гарантом, что не будет больше военных действий. Это очень важно, что вовремя остановились. Естественно, были всякие оценки и сравнивали с нами. Но дело в том, что Абхазия является признанным государством со стороны России, у нас общее поле безопасности, опасаться, что здесь будут какие-то военные действия, к счастью, нам не приходится. Тем не менее ситуация меняется и создаются новые угрозы, вызовы и новое возможности. Сейчас ведутся переговоры между Арменией, Азербайджаном, Турцией, Россией по конструктивному выходу из ситуации, поскольку никто не заинтересован в ситуация тупика и закрытых коммуникаций. Кавказ – это большая транзитная зона, и она практически блокирована конфликтами. Конечно, все заинтересованы в том, чтобы эти коммуникации были раскрыты, для повешения экономического уровня. Это игра, в результате которой все игроки выигрывают", – отметил Чирикба.Собеседники Sputnik рассказали о роли России в укреплении безопасности на Кавказе, о значимости Женевских дискуссий и о важности информационной политики в интересах Абхазии.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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