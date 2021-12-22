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Заготовку елей и пихт к новогодним праздникам запретили в Абхазии
Заготовку елей и пихт к новогодним праздникам запретили в Абхазии
Контроль за исполнением распоряжения возложен на Госуправление лесного хозяйства Абхазии, Госкомитет по экологии и охране природы и МВД. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-22T13:40+0300
2021-12-22T13:40+0300
2021-12-22T13:52+0300
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Распоряжением Кабинета министров Абхазии запрещены заготовка елей и пихты, а также ввоз из России натуральной пихты без корневой системы, сообщается на сайте Кабмина.Госуправлению лесного хозяйства Абхазии, Госкомитету по экологии и охране природы и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев на территории республики и их незаконной реализации.Распоряжением рекомендовано администрациям районов и Сухума использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210103/kak-sohranit-elku-infografika-1026108548.html
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ели, кабмин абхазии, новый год в абхазии
Заготовку елей и пихт к новогодним праздникам запретили в Абхазии
13:40 22.12.2021 (обновлено: 13:52 22.12.2021)
Контроль за исполнением распоряжения возложен на Госуправление лесного хозяйства Абхазии, Госкомитет по экологии и охране природы и МВД.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik
. Распоряжением Кабинета министров Абхазии запрещены заготовка елей и пихты, а также ввоз из России натуральной пихты без корневой системы, сообщается на сайте
Кабмина.
Госуправлению лесного хозяйства Абхазии, Госкомитету по экологии и охране природы и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев на территории республики и их незаконной реализации.
Распоряжением рекомендовано администрациям районов и Сухума использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.