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Заготовку елей и пихт к новогодним праздникам запретили в Абхазии
Заготовку елей и пихт к новогодним праздникам запретили в Абхазии
Контроль за исполнением распоряжения возложен на Госуправление лесного хозяйства Абхазии, Госкомитет по экологии и охране природы и МВД. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Распоряжением Кабинета министров Абхазии запрещены заготовка елей и пихты, а также ввоз из России натуральной пихты без корневой системы, сообщается на сайте Кабмина.Госуправлению лесного хозяйства Абхазии, Госкомитету по экологии и охране природы и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев на территории республики и их незаконной реализации.Распоряжением рекомендовано администрациям районов и Сухума использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210103/kak-sohranit-elku-infografika-1026108548.html
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ели, кабмин абхазии, новый год в абхазии

Заготовку елей и пихт к новогодним праздникам запретили в Абхазии

13:40 22.12.2021 (обновлено: 13:52 22.12.2021)
© Sputnik / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкЗаготовка новогодних елок в Новосибирской области
Заготовка новогодних елок в Новосибирской области - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Ростислав Нетисов
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Контроль за исполнением распоряжения возложен на Госуправление лесного хозяйства Абхазии, Госкомитет по экологии и охране природы и МВД.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Распоряжением Кабинета министров Абхазии запрещены заготовка елей и пихты, а также ввоз из России натуральной пихты без корневой системы, сообщается на сайте Кабмина.
Способы сохранения елки - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2021
В Абхазии
Как сохранить новогоднюю елку
3 января, 11:11
Госуправлению лесного хозяйства Абхазии, Госкомитету по экологии и охране природы и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев на территории республики и их незаконной реализации.
Распоряжением рекомендовано администрациям районов и Сухума использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.
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