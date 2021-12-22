https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/zagotovku-eley-i-pikht-k-novogodnim-prazdnikam-zapretili-v-abkhazii-1036866599.html

Заготовку елей и пихт к новогодним праздникам запретили в Абхазии

Заготовку елей и пихт к новогодним праздникам запретили в Абхазии

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Госуправление лесного хозяйства Абхазии, Госкомитет по экологии и охране природы и МВД. 22.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-22T13:40+0300

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Распоряжением Кабинета министров Абхазии запрещены заготовка елей и пихты, а также ввоз из России натуральной пихты без корневой системы, сообщается на сайте Кабмина.Госуправлению лесного хозяйства Абхазии, Госкомитету по экологии и охране природы и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев на территории республики и их незаконной реализации.Распоряжением рекомендовано администрациям районов и Сухума использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210103/kak-sohranit-elku-infografika-1026108548.html

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ели, кабмин абхазии, новый год в абхазии