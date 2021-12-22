https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/zamula-o-professii-energetika-kak-i-v-khirurgii-ne-vse-do-kontsa-dokhodyat-otseivayutsya---1036862158.html

Замула о профессии энергетика: как в хирургии, не все до конца доходят, отсеиваются

Замула о профессии энергетика: как в хирургии, не все до конца доходят, отсеиваются

О востребованности профессии энергетика в современном мире, о ее преимуществах и подготовке специалистов в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал... 22.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-22T13:24+0300

2021-12-22T13:24+0300

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Замула о профессии энергетика: как и в хирургии не все до конца доходят, отсеиваются Замула о профессии энергетика: как и в хирургии не все до конца доходят, отсеиваются

День энергетика — это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, который они отмечают в один из самых коротких световых дней в году — 22 декабря.В беседе на радио Джемал Замула отметил, что профессия востребована не только в Абхазии, но и в России."В последнее время было уделено очень много внимания подготовки экономистов, юристов, и эта ниша выпала, рабочие руки - не развивались. Соответственно, появляется дефицит кадров на рынке Абхазии. Если смотреть на сегодняшние кадры, то это, как правило, люди старше 45 лет. Появляется потребность в молодых, ведь старые работают и по старым нормам, когда не было нагрузок таких. Мало кто идет в ногу со временем. Старые нормы приводят к пожарам, к проблемам", – сказал Замула.Собеседник Sputnik рассказал о востребованности профессии среди подрастающего поколения и с чем они сталкиваются во время учебы."За этот год у нас выходят порядка 40 человек по краткосрочным курсам. Среди них есть и дети, и взрослые, которые уже работают и хотят освоить дополнительную профессию. Хорошо можно заработать, если у тебя есть опыт, правильное мышление. Ты зарабатываешь в начале имя, а потом имя работает на тебя. Ребята приходят на курсы, горят, потом говорят, что не думали, что так сложно. В этой специальности тоже есть свою нюансы, подводные камни, которые нужно обходить. Это непростая профессия. Очень многие не доходят до конца, отсеиваются, это и правильно, как и в хирургии, до конца должен дойти тот, который будет понимать, чем он занимается", – отметил Замула.Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.

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