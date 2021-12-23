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Беляева о ситуации с гриппом в Сухуме: боюсь, что будет развиваться не в лучшую сторону
Беляева о ситуации с гриппом в Сухуме: боюсь, что будет развиваться не в лучшую сторону
О ситуации с гриппом в Сухуме, наблюдается ли рост заболевания и как распознать заболевание на начальном этапе, в эфире радио Sputnik рассказала главный... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T17:37+0300
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Беляева о ситуации с гриппом в Сухуме: боюсь, что будет развиваться не в лучшую сторону
Беляева о ситуации с гриппом в Сухуме: боюсь, что будет развиваться не в лучшую сторону
По заболеванию гриппом в группе риска все те, кто не ограничивает контакты, сказала Беляева в интервью радио."Сейчас в связи с коронавирусной инфекцией мы больше года просим ограничить контакты, не посещать массовые мероприятия, носить маски в людных местах, и эти же мероприятия эффективны для борьбы с вирусом гриппа, поскольку механизм передачи практически одинаковый", – рассказала Беляева.Главный санитарный врач Сухума сказала, как можно распознать грипп на начальном этапе, и что необходимо делать."Грипп характеризуется тяжелым началом, то есть если ОРЗ начинается с температуры 37, умеренных симптомов, насморка, то грипп, как правило, с высокой температуры 38- 39, сильная головная боль, довольно быстро присоединятся кашель. В любом случае, у человека которого начались сходные симптомы необходимо соблюдать постельный режим и получать обильное питье. Если температура больше 38 градусов, тогда речь пойдет о жаропонижающих препаратах. К врачу нужно обратиться по телефону и сдать анализ на коронавирус, так как начало очень схожее. У нас очень часто люди выходят на работу в таком состоянии, это то, чего делать нельзя. Нужно отложить все дела и дать организму возможность качественно бороться с вирусом и не раздавать свой вирус окружающим", – заключила Беляева.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Беляева о ситуации с гриппом в Сухуме: боюсь, что будет развиваться не в лучшую сторону

17:37 23.12.2021
Радио
Беляева о ситуации с гриппом в Сухуме: боюсь, что будет развиваться не в лучшую сторону
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О ситуации с гриппом в Сухуме, наблюдается ли рост заболевания и как распознать заболевание на начальном этапе, в эфире радио Sputnik рассказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.
По заболеванию гриппом в группе риска все те, кто не ограничивает контакты, сказала Беляева в интервью радио.
"Сейчас в связи с коронавирусной инфекцией мы больше года просим ограничить контакты, не посещать массовые мероприятия, носить маски в людных местах, и эти же мероприятия эффективны для борьбы с вирусом гриппа, поскольку механизм передачи практически одинаковый", – рассказала Беляева.
Главный санитарный врач Сухума сказала, как можно распознать грипп на начальном этапе, и что необходимо делать.
"Грипп характеризуется тяжелым началом, то есть если ОРЗ начинается с температуры 37, умеренных симптомов, насморка, то грипп, как правило, с высокой температуры 38- 39, сильная головная боль, довольно быстро присоединятся кашель. В любом случае, у человека которого начались сходные симптомы необходимо соблюдать постельный режим и получать обильное питье. Если температура больше 38 градусов, тогда речь пойдет о жаропонижающих препаратах. К врачу нужно обратиться по телефону и сдать анализ на коронавирус, так как начало очень схожее. У нас очень часто люди выходят на работу в таком состоянии, это то, чего делать нельзя. Нужно отложить все дела и дать организму возможность качественно бороться с вирусом и не раздавать свой вирус окружающим", – заключила Беляева.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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