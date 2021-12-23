https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/belyy-kover-kadry-pervogo-snega-v-abkhazii-1036879825.html

Белый ковер: кадры первого снега в Абхазии

Белый ковер: кадры первого снега в Абхазии

В прибрежной части Абхазии выпал первый снег этой зимой. Толщина снежного покрова достигла нескольких сантиметров. 23.12.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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снег

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Перед Новым годом природа преподнесла настоящий сюрприз жителям Абхазии – в ночь на 23 декабря в прибрежной части выпал первый снег. На утро перед глазами предстала невероятно красивая картина – деревья, дома, леса, все было покрыто белым пушистым снегом.Дети и не только они вышли на улицу играть в снежки и лепить снеговиков. Многие запечатлевали на свои гаджеты редкое для Абхазии событие, ленты социальных сетей заполнились заснеженными местами республики.Накануне ночью температура опускалась до минус трех градусов по Цельсию. Госавтоинспекция и МЧС Абхазии предупредили водителей о необходимости соблюдения правил безопасности в связи с возможностью образования гололедицы на дорогах и посоветовали воздержаться от выездов на дальние расстояния, особенно в горные районы республики.

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2021

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фото, фото , мультимедиа, снег