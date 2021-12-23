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https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/belyy-kover-kadry-pervogo-snega-v-abkhazii-1036879825.html
Белый ковер: кадры первого снега в Абхазии
Белый ковер: кадры первого снега в Абхазии
В прибрежной части Абхазии выпал первый снег этой зимой. Толщина снежного покрова достигла нескольких сантиметров. 23.12.2021, Sputnik Абхазия
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Перед Новым годом природа преподнесла настоящий сюрприз жителям Абхазии – в ночь на 23 декабря в прибрежной части выпал первый снег. На утро перед глазами предстала невероятно красивая картина – деревья, дома, леса, все было покрыто белым пушистым снегом.Дети и не только они вышли на улицу играть в снежки и лепить снеговиков. Многие запечатлевали на свои гаджеты редкое для Абхазии событие, ленты социальных сетей заполнились заснеженными местами республики.Накануне ночью температура опускалась до минус трех градусов по Цельсию. Госавтоинспекция и МЧС Абхазии предупредили водителей о необходимости соблюдения правил безопасности в связи с возможностью образования гололедицы на дорогах и посоветовали воздержаться от выездов на дальние расстояния, особенно в горные районы республики.
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фото, фото , мультимедиа, снег

Белый ковер: кадры первого снега в Абхазии

17:00 23.12.2021 (обновлено: 17:37 23.12.2021)
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В прибрежной части Абхазии выпал первый снег этой зимой. Толщина снежного покрова достигла нескольких сантиметров.
Перед Новым годом природа преподнесла настоящий сюрприз жителям Абхазии – в ночь на 23 декабря в прибрежной части выпал первый снег. На утро перед глазами предстала невероятно красивая картина – деревья, дома, леса, все было покрыто белым пушистым снегом.
Дети и не только они вышли на улицу играть в снежки и лепить снеговиков. Многие запечатлевали на свои гаджеты редкое для Абхазии событие, ленты социальных сетей заполнились заснеженными местами республики.
Накануне ночью температура опускалась до минус трех градусов по Цельсию. Госавтоинспекция и МЧС Абхазии предупредили водителей о необходимости соблюдения правил безопасности в связи с возможностью образования гололедицы на дорогах и посоветовали воздержаться от выездов на дальние расстояния, особенно в горные районы республики.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Так выглядела припорошенная снегом центральная часть Сухума.

Так выглядела припорошенная снегом центральная часть Сухума. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Так выглядела припорошенная снегом центральная часть Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Апельсиновое дерево в Ботаническом саду "нарядилось" белым одеянием.

Апельсиновое дерево в Ботаническом саду &quot;нарядилось&quot; белым одеянием. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Апельсиновое дерево в Ботаническом саду "нарядилось" белым одеянием.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие вышли с детьми поиграть в снежки.

Многие вышли с детьми поиграть в снежки. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие вышли с детьми поиграть в снежки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

И слепить смешных снеговиков.

И слепить смешных снеговиков. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

И слепить смешных снеговиков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые предпочли прогуляться по белоснежной набережной.

Некоторые предпочли прогуляться по белоснежной набережной. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые предпочли прогуляться по белоснежной набережной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Редкая картина для Абхазии – заснеженные пальмы.

Редкая картина для Абхазии – заснеженные пальмы. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Редкая картина для Абхазии – заснеженные пальмы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Маленькая девочка держит на поводке собачку, возможно, из-за боязни потерять питомца в белом снегу.

Маленькая девочка держит на поводке собачку, возможно, из-за боязни потерять питомца в белом снегу. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Маленькая девочка держит на поводке собачку, возможно, из-за боязни потерять питомца в белом снегу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Субтропический банан в снегу смотрится особенно необычно.

Субтропический банан в снегу смотрится особенно необычно. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Субтропический банан в снегу смотрится особенно необычно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Набережная Сухума хорошо выглядит в любое время года.

Набережная Сухума хорошо выглядит в любое время года. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Набережная Сухума хорошо выглядит в любое время года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Толщина снега достигла нескольких сантиметров.

Толщина снега достигла нескольких сантиметров. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Толщина снега достигла нескольких сантиметров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Воробьи нашли временное теплое укрытие.

Воробьи нашли временное теплое укрытие. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Воробьи нашли временное теплое укрытие.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Снег перед Новым годом – для многих подарок природы.

Снег перед Новым годом – для многих подарок природы. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Снег перед Новым годом – для многих подарок природы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одна красота накрыла другую.

Одна красота накрыла другую. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одна красота накрыла другую.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Не всем снег пришелся по душе.

Не всем снег пришелся по душе. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Не всем снег пришелся по душе.

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