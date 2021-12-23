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Более 2400 человек привились "Спутником V" в Абхазии с 18 ноября

Более 2400 человек привились "Спутником V" в Абхазии с 18 ноября

В четверг прошло заседание Оперштаба, на котором озвучили количество вакцинированных от коронавирусной инфекции. 23.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-23T21:25+0300

2021-12-23T21:25+0300

2021-12-23T21:26+0300

в абхазии

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вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. С 18 ноября по 22 декабря препаратом "Спутник V" провакцинировались 2451 человек в Абхазии, сообщает Минздрав республики.Препаратом "Спутник Лайт" к сегодняшнему дню привились 5427 граждан. Общее количество привитых достигло 14 378.В середине ноября в Абхазию доставили 6000 доз "Спутник V", это первая часть согласованной между Абхазией и Россией партии в 30 тысяч доз препарата. Вакцина приобретена за счет средств республиканского бюджета.Ранее в мае Абхазия получила 6,5 тысяч доз вакцины "Спутник V", еще пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от главы Московской Абхазской Диаспоры Беслана Агрба доставили в республику в августе. Дополнительные 500 доз препарата предоставил концерн "Росатом" пансионату "Литфонд" для вакцинации персонала и всех желающих.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, вакцинация от covid-19 в абхазии