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Чумаков об "омикроне": надо вакцинироваться, иначе медицинская система не выдержит
Чумаков об "омикроне": надо вакцинироваться, иначе медицинская система не выдержит
Известный российский вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков прокомментировал возможность искусственного происхождения "омикрона", а также высказался об... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T14:44+0300
2021-12-23T14:44+0300
2021-12-23T14:44+0300
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Чумаков об "омикроне": надо вакцинироваться, иначе медицинская система не выдержит
Чумаков об "омикроне": надо вакцинироваться, иначе медицинская система не выдержит
Новый штамм коронавируса "омикрон" имеет довольно много необычных свойств, в частности, он набрал очень много мутаций за короткое время и фактически прошел за краткий промежуток времени те пути эволюции, которые мог бы пройти за два-три года и даже больше, говорит собеседник youtube-канала Sputnik."Эволюция эта заключается в том, что из возбудителя тяжелого заболевания он постепенно может превратиться в подобие возбудителя сезонных небольших простудных заболеваний. То, что мы сейчас видим, это комбинация высокой заразности - в 5 раз больше чем "дельта", плюс сравнительно низкая патогенность, то есть таким образом у природы или у человека практически получилось подобие живой вакцины. Но это подобие. Это не живая вакцина, это штамм, который обладает такими свойствами, что может вытеснить болезнетворные варианты", – объяснил Чумаков.Возник ли этот штамм искусственным или естественным путем, это вопрос, который необходимо изучать, отметил ученый. Но подчеркнул, что нельзя исключать и вариант искусственного происхождения этого штамма."Сейчас существуют такие манипуляции, которые позволяют сравнительно несложно сделать из патогенного штамма непатогенный… Это невозможно доказать, но к такой возможности надо относиться серьезно, а не сбрасывать ее со счетов, как будто это бред. На самом деле сейчас есть уже такие технологии, которые позволяют это создать и в будущем мы наверняка будет сталкиваться с такими случаями… Хотя я не исключаю и возможности природного происхождения", – сказал Чумаков.Современные системы позволяют не только создать новый вирус, но и добиться того, что он будет менее патогенным, но более заразным при этом, его коэффициент распространения будет более высоким, отметил ученый, но при этом добавил, что не хотел бы ни на кого "показывать пальцем".
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Чумаков об "омикроне": надо вакцинироваться, иначе медицинская система не выдержит
Известный российский вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков прокомментировал возможность искусственного происхождения "омикрона", а также высказался об основных свойствах нового штамма и его трансформации в "живую вакцину" от коронавируса.
Новый штамм коронавируса "омикрон" имеет довольно много необычных свойств, в частности, он набрал очень много мутаций за короткое время и фактически прошел за краткий промежуток времени те пути эволюции, которые мог бы пройти за два-три года и даже больше, говорит собеседник youtube-канала Sputnik.
"Эволюция эта заключается в том, что из возбудителя тяжелого заболевания он постепенно может превратиться в подобие возбудителя сезонных небольших простудных заболеваний. То, что мы сейчас видим, это комбинация высокой заразности - в 5 раз больше чем "дельта", плюс сравнительно низкая патогенность, то есть таким образом у природы или у человека практически получилось подобие живой вакцины. Но это подобие. Это не живая вакцина, это штамм, который обладает такими свойствами, что может вытеснить болезнетворные варианты", – объяснил Чумаков.
Возник ли этот штамм искусственным или естественным путем, это вопрос, который необходимо изучать, отметил ученый. Но подчеркнул, что нельзя исключать и вариант искусственного происхождения этого штамма.
"Сейчас существуют такие манипуляции, которые позволяют сравнительно несложно сделать из патогенного штамма непатогенный… Это невозможно доказать, но к такой возможности надо относиться серьезно, а не сбрасывать ее со счетов, как будто это бред. На самом деле сейчас есть уже такие технологии, которые позволяют это создать и в будущем мы наверняка будет сталкиваться с такими случаями… Хотя я не исключаю и возможности природного происхождения", – сказал Чумаков.
Современные системы позволяют не только создать новый вирус, но и добиться того, что он будет менее патогенным, но более заразным при этом, его коэффициент распространения будет более высоким, отметил ученый, но при этом добавил, что не хотел бы ни на кого "показывать пальцем".