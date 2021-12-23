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Городское собрание Сухума приняло бюджет на 2022 год
Городское собрание Сухума приняло бюджет на 2022 год
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Проект бюджета Сухума на 2022 год приняли депутаты городского Собрания, сообщается на сайте столичной администрации. 23.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Проект бюджета Сухума на 2022 год приняли депутаты городского Собрания, сообщается на сайте столичной администрации.Начальник Управления финансов администрации Алхас Лагвилава представил депутатам сбалансированный бюджет, в котором общие расходы равны общим доходам с учетом межбюджетного трансферта из республиканского бюджета, говорится в сообщении. При этом заработная плата бюджетников составит 646 796,8 тысяч рублей. Все 15 депутатов, участвовавшие в заседании Собрания, единогласно приняли бюджет Сухума на 2022 год.
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новости, сухум, бюджет

Городское собрание Сухума приняло бюджет на 2022 год

22:24 23.12.2021 (обновлено: 22:43 23.12.2021)
© Foto / АПСНЫПРЕСС Депутаты Горсобрания приняли бюджет Сухума на 2022 год
Депутаты Горсобрания приняли бюджет Сухума на 2022 год - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© Foto / АПСНЫПРЕСС
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Проект бюджета Сухума на 2022 год приняли депутаты городского Собрания, сообщается на сайте столичной администрации.
Начальник Управления финансов администрации Алхас Лагвилава представил депутатам сбалансированный бюджет, в котором общие расходы равны общим доходам с учетом межбюджетного трансферта из республиканского бюджета, говорится в сообщении.

Основные параметры бюджета Сухума на 2022 год таковы: по доходам - в сумме 1 178 424,8 тысяч рублей плюс межбюджетный трансферт из республиканского бюджета – 82 328,2 тысяч рублей, по расходам - 1 260 753, 0 тысяч рублей.

При этом заработная плата бюджетников составит 646 796,8 тысяч рублей.
Все 15 депутатов, участвовавшие в заседании Собрания, единогласно приняли бюджет Сухума на 2022 год.
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