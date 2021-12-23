https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/press-konferentsiya-vladimira-putina-pryamaya-translyatsiya-1036876887.html

Пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция

Пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция

В четверг, 23 декабря, в Москве в офлайне проходит восемнадцатая пресс-конференция президента России Владимира Путина. 23.12.2021, Sputnik Абхазия

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видео

россия

владимир путин

мультимедиа

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В прошлом году представители СМИ находились в пресс-центрах, а президент - в резиденции в Ново-Огарево. На сей раз встреча очная, проходит в Манеже. Если в доковидную эпоху аккредитацию получали больше тысячи человек, в этот раз только 507, это журналисты со всей России: президентский пул, сотрудники региональных, зарубежных изданий, даже СМИ, причисленные к иноагентам.Все участники мероприятия сдали обязательный ПЦР-тест и расположились на безопасной дистанции друг от друга - между стульями по полтора метра.Ожидается, что пресс-конференция продлится не менее четырех часов.

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видео, россия, владимир путин, мультимедиа, видео