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Пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция
Пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция
В четверг, 23 декабря, в Москве в офлайне проходит восемнадцатая пресс-конференция президента России Владимира Путина. 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T11:57+0300
2021-12-23T11:57+0300
2021-12-23T11:57+0300
видео
россия
владимир путин
мультимедиа
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В прошлом году представители СМИ находились в пресс-центрах, а президент - в резиденции в Ново-Огарево. На сей раз встреча очная, проходит в Манеже. Если в доковидную эпоху аккредитацию получали больше тысячи человек, в этот раз только 507, это журналисты со всей России: президентский пул, сотрудники региональных, зарубежных изданий, даже СМИ, причисленные к иноагентам.Все участники мероприятия сдали обязательный ПЦР-тест и расположились на безопасной дистанции друг от друга - между стульями по полтора метра.Ожидается, что пресс-конференция продлится не менее четырех часов.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, россия, владимир путин, мультимедиа, видео
Пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция
В четверг, 23 декабря, в Москве в офлайне проходит восемнадцатая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
В прошлом году представители СМИ находились в пресс-центрах, а президент - в резиденции в Ново-Огарево. На сей раз встреча очная, проходит в Манеже.
Если в доковидную эпоху аккредитацию получали больше тысячи человек, в этот раз только 507, это журналисты со всей России: президентский пул, сотрудники региональных, зарубежных изданий, даже СМИ, причисленные к иноагентам.
Все участники мероприятия сдали обязательный ПЦР-тест и расположились на безопасной дистанции друг от друга - между стульями по полтора метра.
Ожидается, что пресс-конференция продлится не менее четырех часов.