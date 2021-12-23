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https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-obyasnil-prichinu-davleniya-zapada-na-rossiyu-1036885031.html
Путин объяснил причину давления Запада на Россию
Путин объяснил причину давления Запада на Россию
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Западу Россия кажется слишком большой, только этим можно объяснить постоянное давление на страну, заявил президент Владимир Путин в... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Западу Россия кажется слишком большой, только этим можно объяснить постоянное давление на страну, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции."В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей, но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало: слишком большая Россия, по их мнению, на сегодня, потому что сами европейские страны превратились в малые государства… Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление", – сказал Путин.Президент рассказал, как ФСБ работала с двойной агентурой, которая докладывала о попытках развала России.По его словам, на российских объектах ядерного оружейного комплекса сидели представители американских служб, ходили туда на работу, в правительстве РФ работали многочисленные советники, в том числе кадровые сотрудники ЦРУ."Ну, чего вам еще больше-то надо было? Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать террористические явно организации для попыток развала РФ? Ну, это же делали, и я, как бывший директор ФСБ, это знаю наверняка. Мы работали с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы. Но зачем это надо было делать? Наоборот, надо было относиться к России как к возможному союзнику, укреплять его. Нет, все наоборот, попытка дальнейшего развала", - заявил Путин в ходе большой пресс-конференции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-podvel-okonchatelnuyu-chertu-pod-gibelyu-sssr-1036874417.html
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россия, владимир путин, новости

Путин объяснил причину давления Запада на Россию

15:27 23.12.2021 (обновлено: 15:43 23.12.2021)
© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff Вид на Красную площадь во время снегопада
Вид на Красную площадь во время снегопада - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Западу Россия кажется слишком большой, только этим можно объяснить постоянное давление на страну, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
"В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей, но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало: слишком большая Россия, по их мнению, на сегодня, потому что сами европейские страны превратились в малые государства… Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление", – сказал Путин.
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Президент рассказал, как ФСБ работала с двойной агентурой, которая докладывала о попытках развала России.
По его словам, на российских объектах ядерного оружейного комплекса сидели представители американских служб, ходили туда на работу, в правительстве РФ работали многочисленные советники, в том числе кадровые сотрудники ЦРУ.
"Ну, чего вам еще больше-то надо было? Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать террористические явно организации для попыток развала РФ? Ну, это же делали, и я, как бывший директор ФСБ, это знаю наверняка. Мы работали с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы. Но зачем это надо было делать? Наоборот, надо было относиться к России как к возможному союзнику, укреплять его. Нет, все наоборот, попытка дальнейшего развала", - заявил Путин в ходе большой пресс-конференции.
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