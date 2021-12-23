https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-skladyvaetsya-oschuschenie-chto-ukraina-gotovit-tretyu-voennuyu-operatsiyu-1036889408.html
Путин: складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию
Путин: складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию
Складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию, заявил российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции в четверг, 23... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T18:40+0300
2021-12-23T18:40+0300
2021-12-23T18:40+0300
видео
россия
владимир путин
мультимедиа
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Складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию, заявил российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря. Если это действительно так, Москва должна будет отреагировать, отметил российский президент.Он сказал, что создается "Анти-Россия", где промывают мозги населению и идет накачка новейшим оружием. Подробнее о напряженной обстановке в Донбассе – в фрагменте выступления Путина.
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видео, россия, владимир путин, мультимедиа, видео
Путин: складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию
Складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию, заявил российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря.
Если это действительно так, Москва должна будет отреагировать, отметил российский президент.
Он сказал, что создается "Анти-Россия", где промывают мозги населению и идет накачка новейшим оружием.
Подробнее о напряженной обстановке в Донбассе – в фрагменте выступления Путина.