https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-skladyvaetsya-oschuschenie-chto-ukraina-gotovit-tretyu-voennuyu-operatsiyu-1036889408.html

Путин: складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию

Путин: складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию

Складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию, заявил российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции в четверг, 23... 23.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-23T18:40+0300

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Складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию, заявил российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря. Если это действительно так, Москва должна будет отреагировать, отметил российский президент.Он сказал, что создается "Анти-Россия", где промывают мозги населению и идет накачка новейшим оружием. Подробнее о напряженной обстановке в Донбассе – в фрагменте выступления Путина.

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