Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-skladyvaetsya-oschuschenie-chto-ukraina-gotovit-tretyu-voennuyu-operatsiyu-1036889408.html
Путин: складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию
Путин: складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию
Складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию, заявил российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции в четверг, 23... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T18:40+0300
2021-12-23T18:40+0300
видео
россия
владимир путин
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036889305_0:22:3563:2026_1920x0_80_0_0_60b79b5dc64b79bfbf34eac23b6457df.jpg
Складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию, заявил российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря. Если это действительно так, Москва должна будет отреагировать, отметил российский президент.Он сказал, что создается "Анти-Россия", где промывают мозги населению и идет накачка новейшим оружием. Подробнее о напряженной обстановке в Донбассе – в фрагменте выступления Путина.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036889305_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_5dd50026ac8981d294c6906137827a16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, россия, владимир путин, мультимедиа, видео

Путин: складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию

18:40 23.12.2021
© Видео Sputnik
Подписаться на
Складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию, заявил российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря.
Если это действительно так, Москва должна будет отреагировать, отметил российский президент.
Он сказал, что создается "Анти-Россия", где промывают мозги населению и идет накачка новейшим оружием.
Подробнее о напряженной обстановке в Донбассе – в фрагменте выступления Путина.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:55Большая пресс-конференция Путина: главное
19:40Зимняя сказка: как встретили первый снег жители Абхазии
19:02Верховный суд допросил новых свидетелей по тройному убийству
18:42Венедиктова о смешанной системе выборов в Абхазии: расширит политическую ответственность
18:16Аслан Бжания назначил семь членов ЦИК Абхазии
17:53Беляева оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в Сухуме
17:18Новый автобусный маршрут свяжет Олимпийский парк с КПП "Псоу"
17:00Белый ковер: кадры первого снега в Абхазии
16:45Абхазия экспортировала в Россию более 15 тысяч тонн цитрусовых
16:30Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 декабря
16:25Турецкая катастрофа: Эрдоган рвется к империи
16:08Путин: с властями Украины почти невозможно выстроить добрососедские отношения
15:58Россия не соглашалась быть стороной конфликта в Донбассе, заявил Путин
15:27Путин объяснил причину давления Запада на Россию
15:02Путин про подход Запада к опасениям России: идите со своими озабоченностями
14:51Путин рассказал, в чем НАТО нагло обманула Россию
14:44Чумаков об "омикроне": надо вакцинироваться, иначе медицинская система не выдержит
14:40Путин о Минских соглашениях: единственно возможные
14:35Россия не приемлет движения НАТО на восток, заявил Путин
14:20Путин об ответе НАТО по системам гарантий безопасности: мяч на стороне Запада