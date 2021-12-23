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Российские пограничники пресекли незаконный ввоз боеприпасов в Абхазию
Российские пограничники пресекли незаконный ввоз боеприпасов в Абхазию
Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю продолжает фиксировать попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T11:35+0300
2021-12-23T11:35+0300
2021-12-23T11:47+0300
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Российские пограничники выявили попытку незаконного ввоза боеприпасов в Абхазию на посту "Адлер", сообщает пресс-служба ФСБ России по Краснодарскому краю.При осмотре автомобиля, следовавшего из России в Абхазию, пограничный наряд обнаружил в салоне черную сумку с 43 патронами калибра 12/76 для охотничьего оружия марки "Fabarm XLR 5 Forest".Выявленные боеприпасы в установленном порядке были переданы сотрудникам таможенных органов для принятия процессуального решения.В Погрануправлении напомнили, что, в соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об оружии", ввоз в Россию и вывоз из страны гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляются по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия (соответствующие подразделения Росгвардии).
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новости, россия
Российские пограничники пресекли незаконный ввоз боеприпасов в Абхазию
11:35 23.12.2021 (обновлено: 11:47 23.12.2021)
Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю продолжает фиксировать попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации оружия и боеприпасов.
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Российские пограничники выявили попытку незаконного ввоза боеприпасов в Абхазию на посту "Адлер", сообщает пресс-служба ФСБ России по Краснодарскому краю.
При осмотре автомобиля, следовавшего из России в Абхазию, пограничный наряд обнаружил в салоне черную сумку с 43 патронами калибра 12/76 для охотничьего оружия марки "Fabarm XLR 5 Forest".
Выявленные боеприпасы в установленном порядке были переданы сотрудникам таможенных органов для принятия процессуального решения.
В Погрануправлении напомнили, что, в соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об оружии", ввоз в Россию и вывоз из страны гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляются по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия (соответствующие подразделения Росгвардии).