Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/rossiyskie-pogranichniki-presekli-nezakonnyy-vvoz-boepripasov-v-abkhaziyu-1036877162.html
Российские пограничники пресекли незаконный ввоз боеприпасов в Абхазию
Российские пограничники пресекли незаконный ввоз боеприпасов в Абхазию
Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю продолжает фиксировать попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T11:35+0300
2021-12-23T11:47+0300
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036876942_0:114:1216:798_1920x0_80_0_0_02ccc4fceb75866c6d9b1b3c20c0ad7c.jpg
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Российские пограничники выявили попытку незаконного ввоза боеприпасов в Абхазию на посту "Адлер", сообщает пресс-служба ФСБ России по Краснодарскому краю.При осмотре автомобиля, следовавшего из России в Абхазию, пограничный наряд обнаружил в салоне черную сумку с 43 патронами калибра 12/76 для охотничьего оружия марки "Fabarm XLR 5 Forest".Выявленные боеприпасы в установленном порядке были переданы сотрудникам таможенных органов для принятия процессуального решения.В Погрануправлении напомнили, что, в соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об оружии", ввоз в Россию и вывоз из страны гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляются по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия (соответствующие подразделения Росгвардии).
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036876942_0:0:1216:912_1920x0_80_0_0_2338d6a908943ecb65ddd46ff508cc3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, россия

Российские пограничники пресекли незаконный ввоз боеприпасов в Абхазию

11:35 23.12.2021 (обновлено: 11:47 23.12.2021)
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу СочиПатроны в МАПП Адлер
Патроны в МАПП Адлер - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи
Подписаться на
Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю продолжает фиксировать попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации оружия и боеприпасов.
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Российские пограничники выявили попытку незаконного ввоза боеприпасов в Абхазию на посту "Адлер", сообщает пресс-служба ФСБ России по Краснодарскому краю.
При осмотре автомобиля, следовавшего из России в Абхазию, пограничный наряд обнаружил в салоне черную сумку с 43 патронами калибра 12/76 для охотничьего оружия марки "Fabarm XLR 5 Forest".
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу СочиПатроны в МАПП Адлер
Патроны в МАПП Адлер - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
Патроны в МАПП Адлер
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи
Выявленные боеприпасы в установленном порядке были переданы сотрудникам таможенных органов для принятия процессуального решения.
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу СочиПатроны в МАПП Адлер
Патроны в МАПП Адлер - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
Патроны в МАПП Адлер
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи
В Погрануправлении напомнили, что, в соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об оружии", ввоз в Россию и вывоз из страны гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляются по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия (соответствующие подразделения Росгвардии).
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:35Российские пограничники пресекли незаконный ввоз боеприпасов в Абхазию
11:25Новый план: Байден захотел оставить Россию без смартфонов
11:00Возбуждено уголовное дело за организацию и участие в беспорядках во время митинга в Сухуме
10:40Турбаза: Тарба и Черных о зимнем горном туризме в Абхазии
10:31МЧС Абхазии перешло на усиленный режим работы в связи с похолоданием
10:15"Кто-то захотел прекратить пандемию": спор о происхождении коронавируса
09:40Путин подвел окончательную черту под гибелью СССР
09:10На побережье Абхазии выпал первый снег
08:45Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день, заявил эксперт
ВчераДиагноз COVID-19 подтвержден у 88 человек в Абхазии
ВчераМинздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19"
ВчераПарламент Абхазии избрал восемь членов ЦИК
ВчераГосавтоинспекция Абхазии предупредила об ухудшении дорожных условий из-за непогоды
ВчераЭксперт ВОЗ сделала прогноз о дальнейшем развитии коронавируса
ВчераРусское оружие: тяжелый "Альтиус" легок на подъем
ВчераПосредник: Джинджолия о проблемах в сфере прав ребенка в Абхазии
ВчераВ Краснодарском крае увеличили размер курортного сбора
ВчераМЧС Абхазии предупредило о необходимости соблюдения правил безопасности
ВчераТакие обстоятельства: Матуа о применении закона о декларировании доходов
ВчераИнал Ардзинба: России важна стабильная внутриполитическая ситуация в Абхазии