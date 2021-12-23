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Турбаза: Тарба и Черных о зимнем горном туризме в Абхазии
Турбаза: Тарба и Черных о зимнем горном туризме в Абхазии
Направление зимнего горного туризма в Абхазии обсудили в программе "Турбаза" с директором фонда "Горная Абхазия" Тенгизом Тарба и горным гидом в Apsny Trekking... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
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Турбаза: Тарба и Черных о зимнем горном туризме в Абхазии
Турбаза: Тарба и Черных о зимнем горном туризме в Абхазии
Как выстроена работа сегодня в направлении зимнего горного туризма, какие виды предлагает республика, что должна включать в себя система зимнего горного отдыха, о наиболее актуальных вопросах этой деятельности и о перспективах в эфире радио Sputnik рассказали гости программы.Говоря о сегодняшнем состоянии горного туризма в республике, гид Apsny Trekking Кирилл Черных провел аналогию с только что вылупившимся страусом."Большой страус, который только что вылупился из яйца – вот это мы. Перспективы огромные, территорию Абхазии большую часть занимают горы, и по сути пять месяцев в горах зима. Это достаточно много. Основные направления сегодня, конечно, горные лыжи, скитур, хелиски, сноубайки. Нужны дороги и нормальное жилье. Человек, который 300 тысяч рублей на экипировку потратил, конечно же, хочет жить в хороших условиях", – сказал Черных.Полная версия беседы в аудиофайле.Программа "Турбаза" посвящена основным вопросам туристического бизнеса Абхазии, деталям и возможностям туристической отрасли.
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турбаза, подкасты, аудио

Турбаза: Тарба и Черных о зимнем горном туризме в Абхазии

10:40 23.12.2021 (обновлено: 11:01 23.12.2021)
Радио
Турбаза: Тарба и Черных о зимнем горном туризме в Абхазии
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Направление зимнего горного туризма в Абхазии обсудили в программе "Турбаза" с директором фонда "Горная Абхазия" Тенгизом Тарба и горным гидом в Apsny Trekking Кириллом Черных.
Как выстроена работа сегодня в направлении зимнего горного туризма, какие виды предлагает республика, что должна включать в себя система зимнего горного отдыха, о наиболее актуальных вопросах этой деятельности и о перспективах в эфире радио Sputnik рассказали гости программы.
Говоря о сегодняшнем состоянии горного туризма в республике, гид Apsny Trekking Кирилл Черных провел аналогию с только что вылупившимся страусом.
"Большой страус, который только что вылупился из яйца – вот это мы. Перспективы огромные, территорию Абхазии большую часть занимают горы, и по сути пять месяцев в горах зима. Это достаточно много. Основные направления сегодня, конечно, горные лыжи, скитур, хелиски, сноубайки. Нужны дороги и нормальное жилье. Человек, который 300 тысяч рублей на экипировку потратил, конечно же, хочет жить в хороших условиях", – сказал Черных.
Полная версия беседы в аудиофайле.
Программа "Турбаза" посвящена основным вопросам туристического бизнеса Абхазии, деталям и возможностям туристической отрасли.
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