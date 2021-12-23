https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/turbaza-tarba-i-chernykh-o-zimnem-gornom-turizme-v-abkhazii-1036872073.html
Турбаза: Тарба и Черных о зимнем горном туризме в Абхазии
Турбаза: Тарба и Черных о зимнем горном туризме в Абхазии
Направление зимнего горного туризма в Абхазии обсудили в программе "Турбаза" с директором фонда "Горная Абхазия" Тенгизом Тарба и горным гидом в Apsny Trekking... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T10:40+0300
2021-12-23T10:40+0300
2021-12-23T11:01+0300
радио
турбаза
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/16/1036872042_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_166a534e2a9ce87685efa4b235b66542.png
Турбаза: Тарба и Черных о зимнем горном туризме в Абхазии
Турбаза: Тарба и Черных о зимнем горном туризме в Абхазии
Как выстроена работа сегодня в направлении зимнего горного туризма, какие виды предлагает республика, что должна включать в себя система зимнего горного отдыха, о наиболее актуальных вопросах этой деятельности и о перспективах в эфире радио Sputnik рассказали гости программы.Говоря о сегодняшнем состоянии горного туризма в республике, гид Apsny Trekking Кирилл Черных провел аналогию с только что вылупившимся страусом."Большой страус, который только что вылупился из яйца – вот это мы. Перспективы огромные, территорию Абхазии большую часть занимают горы, и по сути пять месяцев в горах зима. Это достаточно много. Основные направления сегодня, конечно, горные лыжи, скитур, хелиски, сноубайки. Нужны дороги и нормальное жилье. Человек, который 300 тысяч рублей на экипировку потратил, конечно же, хочет жить в хороших условиях", – сказал Черных.Полная версия беседы в аудиофайле.Программа "Турбаза" посвящена основным вопросам туристического бизнеса Абхазии, деталям и возможностям туристической отрасли.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/16/1036872042_208:0:1648:1080_1920x0_80_0_0_c4fb4234d3cc4e439f5c81ff44101ef1.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турбаза, подкасты, аудио
Турбаза: Тарба и Черных о зимнем горном туризме в Абхазии
10:40 23.12.2021 (обновлено: 11:01 23.12.2021)
Направление зимнего горного туризма в Абхазии обсудили в программе "Турбаза" с директором фонда "Горная Абхазия" Тенгизом Тарба и горным гидом в Apsny Trekking Кириллом Черных.
Как выстроена работа сегодня в направлении зимнего горного туризма, какие виды предлагает республика, что должна включать в себя система зимнего горного отдыха, о наиболее актуальных вопросах этой деятельности и о перспективах в эфире радио Sputnik
рассказали гости программы.
Говоря о сегодняшнем состоянии горного туризма в республике, гид Apsny Trekking Кирилл Черных провел аналогию с только что вылупившимся страусом.
"Большой страус, который только что вылупился из яйца – вот это мы. Перспективы огромные, территорию Абхазии большую часть занимают горы, и по сути пять месяцев в горах зима. Это достаточно много. Основные направления сегодня, конечно, горные лыжи, скитур, хелиски, сноубайки. Нужны дороги и нормальное жилье. Человек, который 300 тысяч рублей на экипировку потратил, конечно же, хочет жить в хороших условиях", – сказал Черных.
Полная версия беседы в аудиофайле.
Программа "Турбаза" посвящена основным вопросам туристического бизнеса Абхазии, деталям и возможностям туристической отрасли.