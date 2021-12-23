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У России не было планов присоединить Крым до переворота на Украине, заявил Путин

У России не было планов присоединить Крым до переворота на Украине, заявил Путин

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией. 23.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-23T13:46+0300

2021-12-23T13:46+0300

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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией.По его словам, крымчанам невозможно было отказать в защите после событий 2014 года."И никакие действия в отношении Крыма нам и в голову не приходили, но что произошло в 2014 году - госпереворот, кровавый - людей убивали и сжигали... Зачем? Ответа нет. Ну зачем (на Украине случился госпереворот - ред.)? Президент (Виктор) Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти хоть завтра от власти, выборы – победа оппозиции была неминуема. Это все прекрасно понимали, ну зачем это сделали? После этого возник Крым, а как мы могли отказать Севастополю и Крыму – людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло, невозможно! Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", – сказал он в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции.

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