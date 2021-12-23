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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/v-abkhazii-vyyavili-80-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-1036896551.html
В Абхазии выявили 80 случаев коронавируса за сутки
В Абхазии выявили 80 случаев коронавируса за сутки
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 379 человек в Абхазии за минувшие сутки, диагноз COVID-19 подтвердился у 80 из них... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 379 человек в Абхазии за минувшие сутки, диагноз COVID-19 подтвердился у 80 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 88 пациентов, в тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 62 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, состояние здоровья девяти пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 12, трое из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 17 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 37315. Выздоровели 29608 человек. Зарегистрирован 551 летальный случай.
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В Абхазии выявили 80 случаев коронавируса за сутки

23:13 23.12.2021 (обновлено: 23:23 23.12.2021)
© AP Photo Ariana CubillosМедицинский работник проводит быстрые тесты на коронавирус на продовольственном рынке Коче в Каракасе, Венесуэла
Медицинский работник проводит быстрые тесты на коронавирус на продовольственном рынке Коче в Каракасе, Венесуэла - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© AP Photo Ariana Cubillos
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 379 человек в Абхазии за минувшие сутки, диагноз COVID-19 подтвердился у 80 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 88 пациентов, в тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 62 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, состояние здоровья девяти пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 12, трое из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 17 пациентов.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 37315. Выздоровели 29608 человек. Зарегистрирован 551 летальный случай.
В Абхазии
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