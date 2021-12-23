https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/v-abkhazii-vyyavili-80-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-1036896551.html

В Абхазии выявили 80 случаев коронавируса за сутки

В Абхазии выявили 80 случаев коронавируса за сутки

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 379 человек в Абхазии за минувшие сутки, диагноз COVID-19 подтвердился у 80 из них... 23.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-23T23:13+0300

2021-12-23T23:13+0300

2021-12-23T23:23+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 379 человек в Абхазии за минувшие сутки, диагноз COVID-19 подтвердился у 80 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 88 пациентов, в тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 62 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, состояние здоровья девяти пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 12, трое из них в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 17 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 37315. Выздоровели 29608 человек. Зарегистрирован 551 летальный случай.

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новости