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Венедиктова о смешанной системе выборов в Абхазии: расширит политическую ответственность
Венедиктова о смешанной системе выборов в Абхазии: расширит политическую ответственность
Член Общественной палаты Абхазии Надежда Венедиктова в эфире радио Sputnik поделилась своим мнением относительно некоторых пунктов требований резолюции... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T18:42+0300
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Венедиктова о смешанной системе выборов в Абхазии: расширит политическую ответственность
Венедиктова о смешанной системе выборов в Абхазии: расширит политическую ответственность
По мнению члена Общественной палаты Абхазии Надежды Венедиктовой, переход к смешанной системе выборов давно назрел. Он расширит возможности каждого гражданина высказать свою волю."При той системе, которая существует (мажоритарная –примеч.), мы привязаны к тем, кто живет в нашем округе. А смешанная система, которая предусматривает, что вы можете голосовать за людей и по партийному списку по всей стране, безусловно, расширяет политическую ответственность каждого гражданина, ибо он может выбрать будущего депутата именно с той программой, которая соответствует устремлениям этого гражданина. В то же время это повысит ответственность будущего депутата и лишит его возможности типа подкупа. Уж по всей стране подкупить избирателя он не сможет, поставить фонарь, сделать дорогу и так далее. То есть эта система более взрослая, более ответственная и, безусловно, будет способствовать развитию Абхазии", – считает Венедиктова.Член Общественной палаты высказалась также и по другим пунктам резолюции, принятой оппозицией на акции протеста в Сухуме.Полная версия беседы в аудиофайле.
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Венедиктова о смешанной системе выборов в Абхазии: расширит политическую ответственность

18:42 23.12.2021
Радио
Венедиктова о смешанной системе выборов в Абхазии: расширит политическую ответственность
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Член Общественной палаты Абхазии Надежда Венедиктова в эфире радио Sputnik поделилась своим мнением относительно некоторых пунктов требований резолюции, принятой оппозицией на акции протеста 21 декабря в Сухуме.
По мнению члена Общественной палаты Абхазии Надежды Венедиктовой, переход к смешанной системе выборов давно назрел. Он расширит возможности каждого гражданина высказать свою волю.
"При той системе, которая существует (мажоритарная –примеч.), мы привязаны к тем, кто живет в нашем округе. А смешанная система, которая предусматривает, что вы можете голосовать за людей и по партийному списку по всей стране, безусловно, расширяет политическую ответственность каждого гражданина, ибо он может выбрать будущего депутата именно с той программой, которая соответствует устремлениям этого гражданина. В то же время это повысит ответственность будущего депутата и лишит его возможности типа подкупа. Уж по всей стране подкупить избирателя он не сможет, поставить фонарь, сделать дорогу и так далее. То есть эта система более взрослая, более ответственная и, безусловно, будет способствовать развитию Абхазии", – считает Венедиктова.
Член Общественной палаты высказалась также и по другим пунктам резолюции, принятой оппозицией на акции протеста в Сухуме.
Полная версия беседы в аудиофайле.
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