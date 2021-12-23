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Всемирный абхазо-абазинский конгресс подвел итоги работы за 2021 год

Всемирный абхазо-абазинский конгресс подвел итоги работы за 2021 год

Заседание Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса состоялось 22 декабря, сотрудники ВААК рассказали о мероприятиях, которые были проведены в... 23.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-23T12:31+0300

2021-12-23T12:31+0300

2021-12-23T13:04+0300

в абхазии

новости

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Что сделано за годЗаседание Высшего совета проходило по видеомосту, с участием представителей абхазской диаспоры. Встречу открыл глава Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков, он поздравил Мурата Махария с избранием на пост председателя Федерации абхазских культурных центров в Турции. Затем передал слово исполнительному секретарю ВААК Инару Гицба.Гицба рассказал, что с начала 2021 года осуществлено значительное количество инициатив, направленных на развитие и укрепление этнокультурных ценностей, истории, этнологии, традиций, сохранение нематериального культурного наследия."Совместно с уже действующими местными отделениями в населенных пунктах Абхазии была проделана большая работа по реализации проектов, ориентированных на развитие гражданского самосознания. Это такие направления как культура, спорт, здоровье, воспитание и развитие детей, благоустройство территорий, бережное отношение к окружающей среде и экологии", – подчеркнул он.Для обеспечения более эффективной реализации поставленных задач коллектив ВААК в этом году укрепился двумя новыми сотрудниками."Существенный вклад в реализацию повестки конгресса внесли члены Высшего совета. В 2021 году состоялся цикл лекций Марины Барциц, Арды Ашуба об истории, культуре, этнологии абхазов, историческом, культурном и языковом единстве абхазо-абазинского народа. Вячеслав Чирикба принял активное участие в международной научно-практической конференции, посвященной научному наследию выдающегося историка, лингвиста, кавказоведа, этнолога Анатолия Генко", – отметил Гицба.Кроме того, он обратил внимание на то, что благодаря председателю ВААК Муссе Экзекову было подписан договор с Санкт-Петербургским лесотехническим университетом о сотрудничестве и совместной деятельности в области подготовки квалифицированных кадров."После встречи в сухумском офисе ВААК абитуриентов с руководством приемной комиссии университета, в этом году практически без экзаменов на учебу зачислено 18 абхазских студентов", – сообщил он.Среди мероприятий, проведенных в 2021 году – ВААК и Государственный комитет провели памятные акции в Сухуме в День памяти жертв Кавказской войны.Затем координатор по работе с местными отделениями и молодежной активности ВААК Дмитрий Жиба рассказал о том, что удалось сделать в течение 2021 года."За текущий период было открыто более 10 местных отделений – Калдахуара, Мгудзырхуа, Багмаран, Кындыг, Блабырхуа, Отхара, Пицунда, Бамбора, Бзыбь, Аацы и Ачандара. Проведена встреча с активом Цандрыпша, на которой договорились о подписании соглашения о взаимном сотрудничестве с общественной организацией "Садз", – поделился он.Благодаря активной деятельности местных отделений, провели ряд крупных социально значимых мероприятий, добавил сотрудник Конгресса.После руководитель аппарата Конгресса Кан Тания отметил, что, исходя из того, что аппарат организации располагается в Санкт-Петербурге, было налажено взаимодействие с руководством города."В частности, с комитетом по делам молодежи и взаимодействию с общественными организациями, с домом национальностей Санкт-Петербурга, с молодежными центрами. Взаимодействие с вышеперечисленными организациями позволяет нам рассказывать об абхазо-абазинском народе, о нашей истории, культуре, традициях жителям Санкт-Петербурга", – сказал он.Представители аппарата ВААК участвуют в различных фестивалях, конференциях, круглых столах, где есть возможность рассказать об абхазо-абазинском народе."Конгресс уделяет большое внимание сохранению историко-культурного наследия, в этой связи мы тесно сотрудничаем с музеями, например, подписали соглашение с музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого. В рамках соглашения работа над коллективной монографией, работаем с архивными фотографиями для создания выставки. Музей содействует нам в предоставлении квот для обучения в аспирантуре для наших ребят", – сообщил Тания.Кроме того, он рассказал, что по поручению председателя ВААК Муссы Экзекова, аппарат совместно с видными абхазскими и абазинскими учеными работает над программой по изучению и развитию родного языка и литературы.Работа портала и благотворительностьИнформационный портал ВААК выходит на пяти языках. Больше всего посетителей из Абхазии, России и Турции, где самое большое количество представителей абхазской диаспоры, однако читатели есть и в Германии, Соединенных Штатах Америки, Ирландии, Великобритании, Саудовской Аравии, Египте, Сирии, Иордании."В этом году наши новости начали читать на арабском языке в Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, а также в Саудовской Аравии", – уточнила руководитель портала Амина Лазба.Традиционно Конгресс уделяет большое внимание благотворительности.Также в Гудаутский ковидный госпиталь были направлены продукты питания, необходимые на тот период в связи с перебоем в поставках. В преддверии освобождения Гагрского района во время ОВНА была оказана помощь ветеранам Республиканской ассоциации инвалидов войны "Апсны" в Гагре. По их запросу были закуплены обогреватели, теплые одеяла, телевизоры."В течение трех месяцев ВААК оказывает финансовую поддержку оставшимся без финансирования специалистам-реабилетологам центра для детей с ОВЗ "Мы вместе" в Цандрипше. Также во дворе этого центра на данный момент идут подготовительные работы для установки детской площадки. До конца года у особенных детей будет возможность проводить время на своей площадке", – отметила Хагба.Она добавила, что постоянно осуществляется помощь спортсменам, которые выезжают за пределы Абхазии для участия в различных турнирах."При поддержке друга ВААК Дениса Отырба мы передали спортивно-атлетическому залу школы-интерната в селе Калдахуара спортивный инвентарь: грифы, "блины" для штанг, гантели и различные спортивные стойки. Благодаря другу Конгресса Роману Качарава продолжилось строительство дома для учителя в селе Баслаху. Была передана плитка для отделочных работ", – говорит Изольда Хагба.ВААК предусмотрел новогодние акции и подарки для многодетных и малоимущих семей Абхазии. Кроме того, в ближайшее время в Сухуме появятся две новые детские площадки.Ведущий специалист аппарата ВААК Тимур Реквава рассказал, что, помимо открытия местных отделений, важное значение имеет деятельность самих местных ячеек."Одна из главных целей их учреждения является содействие развитию гражданского самосознания. Мы используем все возможные способы и механизмы для своевременного решения задач. В 2022 году эта работа продолжится", – отметил он.Традиционно ВААК планирует принять активное участие в ежегодных мероприятиях государственного масштаба, в частности – 21 мая – День памяти жертв Кавказской войны; 1 июня – Международный день защиты детей; Второй культурно-спортивный фестиваль "Абаза", который пройдет в Абхазии в новом году; 23 июля – День государственного флага, 1 сентября – День знаний, кроме того, в 2022 году отметят 10-летие спортивного клуба по вольной борьбе "Абаза", перечислил он. Кроме того, 2022 год очень важен, так как пройдет восьмой съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса, который совпадает с 30-летием организации, подчеркнул Тимур Реквава.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201112/Gitsba-ob-otdeleniyakh-VAAK-v-Turtsii-staraemsya-byt-poleznymi--1031274407.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20191022/Luchshee-iz-proshlogo-Mussa-Ekzekov-rasskazal-o-svoey-mechte--1028659271.html

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2021

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