https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/abkhazskie-shkolniki-uydut-na-zimnie-kanikuly-na-nedelyu-ranshe-1036907830.html

Абхазские школьники уйдут на зимние каникулы на неделю раньше

Абхазские школьники уйдут на зимние каникулы на неделю раньше

Рекомендации СЭС Абхазии по продлению школьных каникул были связаны с распространением в стране острореспираторных заболеваний, а не с коронавирусном. 24.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-24T19:06+0300

2021-12-24T19:06+0300

2021-12-24T19:06+0300

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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. По рекомендации главного санитарного врача республики внесены изменения в график каникул в дошкольных и общеобразовательных учреждениях ,сказал в интервью Sputnik начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения Абхазии Аслана Кутелия.Согласно принятому решению, зимние каникулы начнутся на неделю раньше запланированного – с 27 декабря, учебный процесс возобновится 17 января. На заседании 23 декабря Оперштаб рекомендовал Минпросвещения Абхазии отпустить школьников республики на зимние каникулы до 21 января 2022 года.Как ранее рассказала главный санврач республики Людмила Скорик, рекомендации связаны с распространением в стране острореспираторных заболеваний, а не с коронавирусном.СЭС также рекомендовал запретить массовые новогодние мероприятия в детских развлекательных центрах и кафе.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, школьники, каникулы