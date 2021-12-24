https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/abkhazskie-shkolniki-uydut-na-zimnie-kanikuly-na-nedelyu-ranshe-1036907830.html
Абхазские школьники уйдут на зимние каникулы на неделю раньше
Абхазские школьники уйдут на зимние каникулы на неделю раньше
Рекомендации СЭС Абхазии по продлению школьных каникул были связаны с распространением в стране острореспираторных заболеваний, а не с коронавирусном. 24.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-24T19:06+0300
2021-12-24T19:06+0300
2021-12-24T19:06+0300
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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. По рекомендации главного санитарного врача республики внесены изменения в график каникул в дошкольных и общеобразовательных учреждениях ,сказал в интервью Sputnik начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения Абхазии Аслана Кутелия.Согласно принятому решению, зимние каникулы начнутся на неделю раньше запланированного – с 27 декабря, учебный процесс возобновится 17 января. На заседании 23 декабря Оперштаб рекомендовал Минпросвещения Абхазии отпустить школьников республики на зимние каникулы до 21 января 2022 года.Как ранее рассказала главный санврач республики Людмила Скорик, рекомендации связаны с распространением в стране острореспираторных заболеваний, а не с коронавирусном.СЭС также рекомендовал запретить массовые новогодние мероприятия в детских развлекательных центрах и кафе.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, школьники, каникулы
Абхазские школьники уйдут на зимние каникулы на неделю раньше
Рекомендации СЭС Абхазии по продлению школьных каникул были связаны с распространением в стране острореспираторных заболеваний, а не с коронавирусном.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. По рекомендации главного санитарного врача республики внесены изменения в график каникул в дошкольных и общеобразовательных учреждениях ,сказал в интервью Sputnik начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения Абхазии Аслана Кутелия.
Согласно принятому решению, зимние каникулы начнутся на неделю раньше запланированного – с 27 декабря, учебный процесс возобновится 17 января. На заседании 23 декабря Оперштаб рекомендовал Минпросвещения Абхазии отпустить школьников республики на зимние каникулы до 21 января 2022 года.
"Учебный процесс начнется 17 числа, а не 21, как предлагалось, это связано с учебным планом, школьным расписанием, чтобы не выходить за рамки учебного года. Каникулы начнутся на неделю раньше", - отметил Кутелия.
Как ранее рассказала главный санврач республики Людмила Скорик, рекомендации связаны с распространением в стране острореспираторных заболеваний, а не с коронавирусном.
СЭС также рекомендовал запретить массовые новогодние мероприятия в детских развлекательных центрах и кафе.