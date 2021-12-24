https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/bukety-iz-adzhindzhukha-i-novogodnie-pryaniki-v-gudaute-proshla-pervaya-yarmarka-1036908421.html

Букеты из аджинджуха и новогодние пряники: в Гудауте прошла первая ярмарка

Букеты из аджинджуха и новогодние пряники: в Гудауте прошла первая ярмарка

Первая новогодняя ярмарка в Гудауте прошла в пятницу 24 декабря. Пятнадцать мастеров со всего района, а также из Сухума представили свою продукцию. 24.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-24T19:50+0300

2021-12-24T19:50+0300

2021-12-24T20:32+0300

в абхазии

новый год

гудаута

ярмарки

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О том, как пришла идея организовать ярмарку, как жители города восприняли ее, и какую продукцию представили местные мастера, читайте в материале Sputnik.- Ярмарка еще не началась, а клиентов хоть отбавляй! - гордо отмечает Виктория Авидзба, обращаясь к своей сестре Алене.В жизни сестер, как и в жизни Гудауты, это первая новогодняя ярмарка. Когда Виктория и Алена узнали о ней, они, не задумываясь, решили представить свою продукцию - абхазское традиционное лакомство аджинджуха.Небольшой семейный бизнес (Бабулино аджинджуха - прим.) Виктория начала не так давно. Поэтому ярмарка для нее - возможность заявить о себе."Мы узнали про эту ярмарку в интернете. Потом сестра моя предложила принять в ней участие. Мы совсем недавно занялись производством экопродукции - аджинджуха, который мы делаем из настоящего виноградного сока. Решили выставить свою продукцию. Представили здесь букетики из аджинджуха, коробочки, все красиво оформлено, по-новогоднему. Это для нас многое значит, это первая наша выставка. Очень многие подходят, знакомятся с нами, говорят, что даже не слышали о нас, хотя у нас есть страничка в Instagram. Нужна реклама, отчасти, конечно, мы сюда вышли и ради рекламы, чтобы люди увидели, узнали и попробовали настоящий, экологически чистый продукт", - отмечает Виктория Авидзба.Рядом с букетами аджинджуха из коробочки "выглядывают" карточки с изображением елочек, щелкунчика и даже Гарри Поттера. Это оригинальные открытки с новогодними поздравлениями на абхазском."Автор этих открыток сама не смогла участвовать, и передала нам, чтобы мы выставили их. Ярмарка еще не началась, но клиенты уже подходят и покупают и аджинджуха и новогодние открытки", - добавляет Виктория.Пряники и семь гномовНа противоположном ряду у самого начала суетятся семеро маленьких девочек и мальчиков. Семь прекрасных "гномов" пришли сюда не с пустыми руками, а с новогодними пряниками, которые они пекли вместе с мамами.Дети сразу распределили между собой обязанности. Мальчики - у кассы и обслуживают клиентов, а девочки - суетятся у термоса с чаем, который они вместе с пряниками предлагают клиентам. В такой холодный для Абхазии день, всего два градуса тепла, согреться горячим напитком - в самую пору."У нас много чего можно купить - новогодние пряники, сладости всякие. Готовили родители, а мы помогали. Нам нравится участвовать в ярмарке. Уже много пряников и леденцов продали. На кассе стоят мальчики, мы с девочками делаем кофе и чай", - рассказывает восьмилетняя Юлия Базба.Украшать столик с продукцией детям помогают взрослые. Амза Кондажария вместе с подругой были инициаторами участия в новогодней ярмарке."Я давно наблюдаю за ярмарками в Сухуме. Конечно, всегда было желание участвовать. Мы с подругой давно печем пряники на новый год. И когда узнали, что будет ярмарка в Гудауте, то решили участвовать, заодно задействовать своих детей и племянников. Правда, у нас было очень мало времени на подготовку. Немного не рассчитали время. За две ночи приготовили все. Еще мы выставляем куклы, но их мы не продаем. В Гудауте впервые проводят такую ярмарку. Молодцы организаторы! Мы давно этого ждали, всегда говорили: "у нас такая красивая елка, не хватает только ярмарки", - призналась она.В гудаутской ярмарке участвовала и известная местная мастерица Сария Тания, которая давно делает композиции из сухоцветов. Раньше Сарии для участия в ярмарках приходилось ездить в Сухум."В этом году у нас впервые в Гудауте, я решила отказаться от сухумских ярмарок и принять участие в ярмарке в родной Гудауте. Продукция в этом году разная. В основном у меня новогодние игрушки, украшенные сухоцветами, композиции из пихты с сухоцветами, ну и, конечно же, мои любимые лавандовые букетики. Куда же без них. Мне очень приятно, что в Гудауте проводится такая ярмарка. Видно она и людей заинтересовала. Потому что ярмарка только открылась, а уже много людей, подходят, спрашивают. Мне, конечно, безумно приятно, что она проходит в моем родном городе", - отметила Тания.Первая, но не последняяИдея организовать новогоднюю ярмарку в Гудауте появилась у местной жительницы Сарии Ардзинба, когда она вместе с подругами проходила мимо парка Ленина, где каждый год ставится елка.Это социальный проект, в котором все желающие имели возможность участвовать абсолютно бесплатно. В этом году их оказалось 15 человек. Как призналась Ардзинба, организаторы даже не ожидали, что столько мастериц откликнутся."Оказалось, что многие участвуют в ярмарках в Сухуме, и были рады, что и в нашем городе есть такая возможность. Думаем, что это первая, но не последняя ярмарка в Гудауте. Мы хотим в следующем году более масштабно провести это мероприятие", - добавила она.

гудаута

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новый год, гудаута, ярмарки