https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/chanba-o-prodlenii-zimnikh-kanikul-u-shkolnikov-abkhazii-iz-za-covid-19-ne-podderzhivayu--1036901056.html

Чанба о продлении зимних каникул у школьников Абхазии из-за COVID-19: не поддерживаю

Чанба о продлении зимних каникул у школьников Абхазии из-за COVID-19: не поддерживаю

О ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Гудаутском районе, что происходит с соблюдением противоэпидемических мер и сезонными заболеваниями ОРВИ... 24.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-24T14:28+0300

2021-12-24T14:28+0300

2021-12-24T14:28+0300

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Чанба о продлении каникул у школьников Абхазии: не поддерживаю Чанба о продлении каникул у школьников Абхазии: не поддерживаю

Оперштаб будет рекомендовать Министерству просвещения и языковой политики отправить школьников на каникулы на неделю раньше, 25 декабря, и продлить их до 21 января 2022 года, сообщает пресс-служба Минздрава.По мнению главного санитарного врача Гудаутского района, продлевать каникулы у школьников на данный момент нет необходимости."Я не поддерживаю. Это у нас не закончится. Если мы так начнем, то у нас не будет людей с образованием. Не надо так относится к образовательной системе. Я бы сделала обыкновенные каникулы, а потом посмотрела бы на ситуацию", – заключила Чанба.Санврач рассказала, как обстоят дела с распространением вируса в районе."На данный период времени я не констатирую всплеска заболевания. Но у нас как правило, после спада, отмечается подъем заболеваемости, и это связано с массовыми мероприятиями, которые мы не можем остановить никак", – рассказала Чанба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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