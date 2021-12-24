https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/dameniya-o-trebovanii-oppozitsii-otstranit-prezidenta-cherez-parlament-vne-zakona-1036897324.html

Дамения о требовании оппозиции отстранить президента через Парламент: вне закона

Дамения о требовании оппозиции отстранить президента через Парламент: вне закона

Директор центра Социально-экономических исследований Олег Дамения в эфире радио Sputnik дал оценку требованию участников акции протеста в Сухуме по первому... 24.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-24T10:57+0300

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Такие обстоятельства: Дамения об отстранении президента через Парламент Такие обстоятельства: Дамения об отстранении президента через Парламент

Участники акции протеста в Сухуме , которая прошла в Сухуме 21 декабря, приняли резолюцию, в которой шесть пунктов: отстранение президента от власти через Парламент, заморозить все инициативы главы государства, внести изменения в Конституцию и перейти к смешанной системе выборов, упразднить должность премьер-министра, а также оппозиция требует, чтобы членов правительства утверждали депутаты Народного Собрания, и последний пункт резолюции – продлить срок полномочий Парламента на год."Требование об отстранении президента через Парламент требует серьезной правовой экспертизы, а такой у оппозиции нет. Она не обосновала свои требования. Такие вопросы, такие требования, такие предложения, они не могут иметь силу, если приняты на площади. Такое решение требует специального обсуждения среди компетентных людей. Если президент нарушил Конституцию, закон или в силу ряда обстоятельств, по состоянию здоровья не может выполнять свои полномочия или еще какие-то иные условия, то Парламент может принять такое решение. В данном случае это требование повисает в воздухе, оно не может быть использовано. Если Парламент попытается использовать это, то сам поставит себя вне закона", – сказал Дамения.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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