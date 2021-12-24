https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/markov-rossiya-predlagaet-zapadu-na-dele-dokazat-chto-on-ne-agressor-1036904198.html

Марков: Россия предлагает Западу на деле доказать, что он не агрессор

Марков: Россия предлагает Западу на деле доказать, что он не агрессор

Директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал о требованиях России к США и НАТО. 24.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-24T16:10+0300

2021-12-24T16:10+0300

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Эксперт: Россия предлагает Западу на деле доказать, что он не агрессор Эксперт: Россия предлагает Западу на деле доказать, что он не агрессор

Агрессивная группировка США и НАТО, которая создается вокруг России и Союзного государства, рано или поздно будет применена против РФ, считает политический эксперт Сергей Марков.Россия предлагает Западу перестать быть агрессором и подтвердить это не словами, а делом, к этой теме российский лидер обратился и на коллегии Минобороны, и во время большой ежегодной пресс-конференции, отмечает собеседник Sputnik."Требования простые, элементарные: не двигайте ракеты, не двигайте оружие сюда. Не надо другие страны брать – мы считаем, что это агрессия и против нас, по сути. Если вы создаете вокруг такую агрессивную группировку, рано или поздно она будет применена против нас", – сказал политолог.Он напомнил о теории стратегической безопасности, где говорится, что значение имеют не намерения, а возможность."Поскольку у США и НАТО будет возможность блокировать Россию с учетом тех сил, которые уже стянуты к границам, рано или поздно эта возможность реализуется. Но уйти назад они не могут по нескольким причинам. Во-первых, потому что они реально агрессоры. Они уверены, что могут делать все, что хотят. Во-вторых, они не видят действий с российской стороны в последнее время. Поэтому считается, что такое жесткое, но справедливое требование приведено для того, чтобы Россия сказала: вы отказались это делать, теперь мы будем действовать. И вот все ждут", – объяснил Марков.Он подчеркнул, что в основополагающих документах ООН и ОБСЕ закреплен принцип единства безопасности."Это значит, что страны, которые чувствуют, что действия других стран представляют угрозу их безопасности, имеют право требовать, и в этом смысле суверенитет не является полным. То же самое касается военных действий в других государствах — Россия имеет легитимное право требовать, чтобы США изменили свои действия, если считает, что это угрожает ее безопасности. Чего мы конкретно требуем по красным линиям? Чтобы не было дальнейшего расширения НАТО на восток за счет Украины, Грузии и так далее. Тем более что Украина не имеет суверенного правительства, оно полностью контролируется внешним центром управления, в котором ключевые решения принимают спецслужбы США и Великобритании", – отметил эксперт.На коллегии Министерства обороны РФ в начале недели президент Владимир Путин заявил, что от США требуются юридически обязывающие, а не устные договоренности о гарантиях безопасности. МИД России 17 декабря направил Соединенным Штатам и НАТО свои предложения о гарантиях безопасности. В частности, Москва настаивает на том, чтобы альянс не создавал военные базы в странах бывшего СССР, и призывает исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. На пресс-конференции Путин также заявил, что требование о неразмещении американских ракет возле российских границ не является избыточным, и Запад должен сам предоставить Москве гарантии безопасности.

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