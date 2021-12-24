https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/menee-100-sluchaev-koronavirusa-registriruyut-v-abkhazii-tretiy-den-podryad-1036911982.html

Менее 90 случаев коронавируса зарегистрировали в Абхазии за сутки

Менее 90 случаев коронавируса зарегистрировали в Абхазии за сутки

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 296 человек за прошедшие сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 87 из них... 24.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-24T22:40+0300

2021-12-24T22:40+0300

2021-12-24T22:53+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 296 человек за прошедшие сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 87 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В настоящее время с ковидом госпитализированы 178 человек в Абхазии.В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 64 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 20 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 19, состояние здоровья шести пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 11, три человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 17 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 37402. Выздоровели 29654 человек, летальных исходов 551.

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новости