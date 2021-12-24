Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/menee-100-sluchaev-koronavirusa-registriruyut-v-abkhazii-tretiy-den-podryad-1036911982.html
Менее 90 случаев коронавируса зарегистрировали в Абхазии за сутки
Менее 90 случаев коронавируса зарегистрировали в Абхазии за сутки
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 296 человек за прошедшие сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 87 из них... 24.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-24T22:40+0300
2021-12-24T22:53+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103021/91/1030219180_0:161:3073:1889_1920x0_80_0_0_28d0838d0ee2c34594c292ccde2b170b.jpg
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 296 человек за прошедшие сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 87 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В настоящее время с ковидом госпитализированы 178 человек в Абхазии.В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 64 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 20 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 19, состояние здоровья шести пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 11, три человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 17 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 37402. Выздоровели 29654 человек, летальных исходов 551.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103021/91/1030219180_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_b16e67f87e3e6c23b963c2d5bbee4813.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости

Менее 90 случаев коронавируса зарегистрировали в Абхазии за сутки

22:40 24.12.2021 (обновлено: 22:53 24.12.2021)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19 в Москве
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19 в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 296 человек за прошедшие сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 87 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
В настоящее время с ковидом госпитализированы 178 человек в Абхазии.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2021
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 64 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 20 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 19, состояние здоровья шести пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 11, три человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 17 пациентов.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 37402. Выздоровели 29654 человек, летальных исходов 551.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераМенее 90 случаев коронавируса зарегистрировали в Абхазии за сутки
ВчераОбщественный транспорт в новогоднюю ночь будет бесплатным в Сухуме
ВчераПожар произошел в распределительных сетях подстанции на Новом районе Сухума
ВчераХаритон Агрба стал обладателем боксерского титула IBF European
ВчераРоссия укрепляет мир: добрым словом, "Бореем" и "Ясенем"
ВчераБукеты из аджинджуха и новогодние пряники: в Гудауте прошла первая ярмарка
ВчераСоздана рабочая группа для выработки предложений по защите журналистов
ВчераАбхазские школьники уйдут на зимние каникулы на неделю раньше
ВчераТакие обстоятельства: Тания о правомочности требований оппозиции Абхазии
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 декабря
ВчераЗахарова о событиях в Абхазии: Россия внимательно следит за ситуацией
ВчераМИД России: Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе
ВчераГражданин Абхазии задержан на российско-абхазской границе за контрабанду "Лирики"
ВчераГлава ПМР Красносельский: хочется пожелать стабильности Абхазии
ВчераМарков: Россия предлагает Западу на деле доказать, что он не агрессор
ВчераМухин о пресс-конференции Путина: подведена черта для Украины и Запада
ВчераЧанба о продлении зимних каникул у школьников Абхазии: не поддерживаю
ВчераС перевыполнением: Минфин Абхазии подвел предварительные итоги 2021 года
ВчераВ Каракасе прошла встреча послов Абхазии и Боливии в Венесуэле
ВчераНацбанк Абхазии запустит мобильное приложение для карт "АПРА" в 2022 году