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Гражданин Абхазии задержан на российско-абхазской границе за контрабанду "Лирики"
Гражданин Абхазии задержан на российско-абхазской границе за контрабанду "Лирики"
В отношении гражданина Абхазии возбуждено уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ. 24.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-24T16:34+0300
2021-12-24T16:54+0300
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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Сочинской таможни в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли попытку контрабанды "Лирики" на таможенном посту "Адлер".Сильнодействующее вещество перевозилось в автомобиле "LADA2107", направлявшемся в Абхазию.Отмечается, что водитель, гражданин Абхазии 1993 года рождения, таможенную декларацию в таможенный орган не подавал, а на вопрос о наличии запрещенных или ограниченных к перемещению товаров ответил отрицательно.Досмотрев автомобиль с привлечением специалистов-кинологов, сотрудники таможни обнаружили в салоне между передними сидениями под обшивкой подлокотника спрятанный лекарственный препарат. В блистерах находилось 20 капсул препарата "Лирика".Изъятый препарат был направлен на физико-химическое исследование, экспертиза установила, что в составе капсул было выявлено сильнодействующее вещество прегабалин.По словам мужчины, препарат он приобрел в Москве для личного употребления. Необходимые разрешительные документы, подтверждающие его назначение, отсутствовали. В соответствии со статьей 226.1 УК РФ незаконное перемещение через государственную границу РФ сильнодействующих веществ квалифицируется как контрабанда. Служба по городу Сочи Краснодарской таможни возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ.
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Гражданин Абхазии задержан на российско-абхазской границе за контрабанду "Лирики"

16:34 24.12.2021 (обновлено: 16:54 24.12.2021)
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу СочиНа российско-абхазской границе задержан автомобиль с "лирикой"
На российско-абхазской границе задержан автомобиль с лирикой - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2021
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи
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В отношении гражданина Абхазии возбуждено уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Сочинской таможни в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли попытку контрабанды "Лирики" на таможенном посту "Адлер".
Сильнодействующее вещество перевозилось в автомобиле "LADA2107", направлявшемся в Абхазию.
Отмечается, что водитель, гражданин Абхазии 1993 года рождения, таможенную декларацию в таможенный орган не подавал, а на вопрос о наличии запрещенных или ограниченных к перемещению товаров ответил отрицательно.
Досмотрев автомобиль с привлечением специалистов-кинологов, сотрудники таможни обнаружили в салоне между передними сидениями под обшивкой подлокотника спрятанный лекарственный препарат. В блистерах находилось 20 капсул препарата "Лирика".
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу СочиНа российско-абхазской границе задержан автомобиль с "лирикой"
На российско-абхазской границе задержан автомобиль с лирикой - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2021
На российско-абхазской границе задержан автомобиль с "лирикой"
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи
Изъятый препарат был направлен на физико-химическое исследование, экспертиза установила, что в составе капсул было выявлено сильнодействующее вещество прегабалин.
По словам мужчины, препарат он приобрел в Москве для личного употребления. Необходимые разрешительные документы, подтверждающие его назначение, отсутствовали.
В соответствии со статьей 226.1 УК РФ незаконное перемещение через государственную границу РФ сильнодействующих веществ квалифицируется как контрабанда. Служба по городу Сочи Краснодарской таможни возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ.
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