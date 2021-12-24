https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/naznachen-vremennyy-poverennyy-v-delakh-abkhazii-v-rossii-1036898402.html

Назначен временный поверенный в делах Абхазии в России

Назначен временный поверенный в делах Абхазии в России

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Мадина Авидзба назначена временной поверенной в делах Республики Абхазии в Российской Федерации, сообщает МИД Абхазии. 24.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Мадина Авидзба назначена временной поверенной в делах Республики Абхазии в Российской Федерации, сообщает МИД Абхазии.Мадина Авидзба дипломат, сотрудница Посольства Абхазии в России. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса.Ранее, 16 декабря, Чрезвычайный и Полномочный Посол Абхазии в России Игорь Ахба был отозван с должности в связи с назначением спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, мид абхазии