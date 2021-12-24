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Назначен временный поверенный в делах Абхазии в России
Назначен временный поверенный в делах Абхазии в России
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Мадина Авидзба назначена временной поверенной в делах Республики Абхазии в Российской Федерации, сообщает МИД Абхазии. 24.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-24T10:48+0300
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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Мадина Авидзба назначена временной поверенной в делах Республики Абхазии в Российской Федерации, сообщает МИД Абхазии.Мадина Авидзба дипломат, сотрудница Посольства Абхазии в России. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса.Ранее, 16 декабря, Чрезвычайный и Полномочный Посол Абхазии в России Игорь Ахба был отозван с должности в связи с назначением спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции.
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Назначен временный поверенный в делах Абхазии в России
10:48 24.12.2021 (обновлено: 10:50 24.12.2021)
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Мадина Авидзба назначена временной поверенной в делах Республики Абхазии в Российской Федерации, сообщает МИД Абхазии.
Мадина Авидзба дипломат, сотрудница Посольства Абхазии в России. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса.
Ранее, 16 декабря, Чрезвычайный и Полномочный Посол Абхазии в России Игорь Ахба был отозван с должности в связи с назначением спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции.