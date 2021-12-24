https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/obschestvennyy-transport-v-novogodnyuyu-noch-budet-besplatnym-v-sukhume--1036910321.html

Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет бесплатным в Сухуме

Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет бесплатным в Сухуме

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. В новогоднюю ночь, 31 декабря, весь общественный транспорт для жителей и гостей Сухума будет бесплатным и будет ходить до поздней... 24.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. В новогоднюю ночь, 31 декабря, весь общественный транспорт для жителей и гостей Сухума будет бесплатным и будет ходить до поздней ночи. Такое решение принято городскими властями, сообщается на сайте столичной мэрии. В новогоднюю ночь городские автобусы будут ходить до 23:30. Два автобуса будут курсировать по маршруту "Маяк – Каштак" и три автобуса по маршруту "Новый район – Центральный рынок" и позднее. После небольшого перерыва с 00:20 до 01:00 автобусы в по этим направлениям продолжат работать, говорится в сообщении. Троллейбусы 31 декабря так же будут ходить во всех направлениях бесплатно для горожан и туристов до 22:00. Затем, после трехчасового перерыва, с 01:00 движение троллейбусов возобновится и продолжится до 04:00 утра 1 января 2022 года.

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