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Пожар произошел в распределительных сетях подстанции на Новом районе Сухума
Пожар произошел в распределительных сетях подстанции на Новом районе Сухума
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. На трансформаторной подстанции на Новом районе Сухума загорелось кабельное хозяйство, сообщил Sputnik руководитель "Черноморэнерго"... 24.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-24T21:06+0300
2021-12-24T21:06+0300
2021-12-24T21:08+0300
в абхазии
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проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. На трансформаторной подстанции на Новом районе Сухума загорелось кабельное хозяйство, сообщил Sputnik руководитель "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба. СУЭС совместно с пожарными МЧС Абхазии потушили возгорание. Потребители столицы, которые получают электроэнергию от этой подстанции пока остаются без электричества. На месте аварии работают специалисты СУЭС.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Пожар произошел в распределительных сетях подстанции на Новом районе Сухума
21:06 24.12.2021 (обновлено: 21:08 24.12.2021)
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. На трансформаторной подстанции на Новом районе Сухума загорелось кабельное хозяйство, сообщил Sputnik руководитель "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба.
СУЭС совместно с пожарными МЧС Абхазии потушили возгорание.
Потребители столицы, которые получают электроэнергию от этой подстанции пока остаются без электричества. На месте аварии работают специалисты СУЭС.