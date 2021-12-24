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Пожар произошел в распределительных сетях подстанции на Новом районе Сухума
Пожар произошел в распределительных сетях подстанции на Новом районе Сухума
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. На трансформаторной подстанции на Новом районе Сухума загорелось кабельное хозяйство, сообщил Sputnik руководитель "Черноморэнерго"... 24.12.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. На трансформаторной подстанции на Новом районе Сухума загорелось кабельное хозяйство, сообщил Sputnik руководитель "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба. СУЭС совместно с пожарными МЧС Абхазии потушили возгорание. Потребители столицы, которые получают электроэнергию от этой подстанции пока остаются без электричества. На месте аварии работают специалисты СУЭС.
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Пожар произошел в распределительных сетях подстанции на Новом районе Сухума

21:06 24.12.2021 (обновлено: 21:08 24.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Лампочка
Лампочка - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. На трансформаторной подстанции на Новом районе Сухума загорелось кабельное хозяйство, сообщил Sputnik руководитель "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба.
СУЭС совместно с пожарными МЧС Абхазии потушили возгорание.
Потребители столицы, которые получают электроэнергию от этой подстанции пока остаются без электричества. На месте аварии работают специалисты СУЭС.
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