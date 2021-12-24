https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/pozhar-proizoshel-v-raspredelitelnykh-setyakh-podstantsii-na-novom-rayone-sukhuma-1036910105.html

Пожар произошел в распределительных сетях подстанции на Новом районе Сухума

Пожар произошел в распределительных сетях подстанции на Новом районе Сухума

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. На трансформаторной подстанции на Новом районе Сухума загорелось кабельное хозяйство, сообщил Sputnik руководитель "Черноморэнерго"... 24.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-24T21:06+0300

2021-12-24T21:06+0300

2021-12-24T21:08+0300

в абхазии

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. На трансформаторной подстанции на Новом районе Сухума загорелось кабельное хозяйство, сообщил Sputnik руководитель "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба. СУЭС совместно с пожарными МЧС Абхазии потушили возгорание. Потребители столицы, которые получают электроэнергию от этой подстанции пока остаются без электричества. На месте аварии работают специалисты СУЭС.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии