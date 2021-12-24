https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/sozdana-rabochaya-gruppa-dlya-vyrabotki-predlozheniy-po-zaschite-zhurnalistov-1036907357.html

Создана рабочая группа для выработки предложений по защите журналистов

Создана рабочая группа для выработки предложений по защите журналистов

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Союз журналистов Абхазии создал рабочую группу с целью разработки Памятки для журналистов, освещающих публичные мероприятия, в том... 24.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-24T19:10+0300

2021-12-24T19:10+0300

2021-12-24T19:10+0300

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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Союз журналистов Абхазии создал рабочую группу с целью разработки Памятки для журналистов, освещающих публичные мероприятия, в том числе митинги, шествия, демонстрации, сообщается на странице Союза в Facebook.В соответствии с Законом о СМИ Абхазии, в проект документа будут внесены правила поведения, права и обязанности журналиста при освещении публичных мероприятий. В Союзе журналистов считают, что для обеспечения безопасности журналистов и их защиты необходимо выработать единые для всех представителей СМИ Абхазии отличительные знаки на одежде. Рассматриваются такие варианты как бейджик, головной убор, жилет, накидка и другие предметы одежды с надписью "АКЬЫПХЬ", "АТЕЛЕХУАПШРА" или "ПРЕССА", "PRESS".Секретариат Союза обратился ко всем журналистом республики, а также руководителям СМИ и секретарям первичных журналистских организаций направить свои предложения. Кроме того, СЖ призвал всех работников СМИ своевременно информировать о фактах нарушении прав журналистов для оперативного реагирования.Во время съемок на митинге оппозиции 21 декабря в Сухуме пострадала съемочная группа Абхазского телевидения. Водителю и оператору нанесли телесные повреждения, техника была повреждена.

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