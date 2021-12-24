https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/sud-vynes-prigovory-po-delu-o-pozhare-v-torgovom-tsentre-zimnyaya-vishnya-1036899504.html

Суд вынес приговоры по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня"

Суд вынес приговоры по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня"

При пожаре в "Зимней вишне" погибли 60 человек, большинство из них были дети. 24.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-24T11:31+0300

2021-12-24T11:31+0300

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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Генеральный директор строительной компании "ИСК Ресурс", реконструировавшей здание ТЦ "Зимняя вишня", Никита Чередниченко приговорен к 15 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.Со ссылкой на кемеровскую прокуратуру отмечается также, что на Чередниченко наложен штраф в размере 70,5 миллиона рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок 11 лет.Гособвинение запросило для Чередниченко, который обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), 18 лет строгого режима.Другой фигурант по делу – сын экс-главы инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой Эдуард Комков, приговорен к 10 годам колонии строгого режима.Гособвинение просило Комкову, который обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), 12 лет колонии строгого режима.По данным следствия, в 2013-2014 годах совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей главе инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду и Чередниченко. Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180824/nazvana-prichina-pozhara-v-zimnej-vishne-1024789652.html

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