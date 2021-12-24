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Суд вынес приговоры по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня"
Суд вынес приговоры по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня"
При пожаре в "Зимней вишне" погибли 60 человек, большинство из них были дети. 24.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-24T11:31+0300
2021-12-24T11:31+0300
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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Генеральный директор строительной компании "ИСК Ресурс", реконструировавшей здание ТЦ "Зимняя вишня", Никита Чередниченко приговорен к 15 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.Со ссылкой на кемеровскую прокуратуру отмечается также, что на Чередниченко наложен штраф в размере 70,5 миллиона рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок 11 лет.Гособвинение запросило для Чередниченко, который обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), 18 лет строгого режима.Другой фигурант по делу – сын экс-главы инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой Эдуард Комков, приговорен к 10 годам колонии строгого режима.Гособвинение просило Комкову, который обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), 12 лет колонии строгого режима.По данным следствия, в 2013-2014 годах совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей главе инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду и Чередниченко. Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180824/nazvana-prichina-pozhara-v-zimnej-vishne-1024789652.html
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Суд вынес приговоры по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня"
11:31 24.12.2021 (обновлено: 11:59 24.12.2021)
При пожаре в "Зимней вишне" погибли 60 человек, большинство из них были дети.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik.
Генеральный директор строительной компании "ИСК Ресурс", реконструировавшей здание ТЦ "Зимняя вишня", Никита Чередниченко приговорен к 15 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости
.
Со ссылкой на кемеровскую прокуратуру отмечается также, что на Чередниченко наложен штраф в размере 70,5 миллиона рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок 11 лет.
Гособвинение запросило для Чередниченко, который обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), 18 лет строгого режима.
Другой фигурант по делу – сын экс-главы инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой Эдуард Комков, приговорен к 10 годам колонии строгого режима.
Гособвинение просило Комкову, который обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), 12 лет колонии строгого режима.
По данным следствия, в 2013-2014 годах совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей главе инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду и Чередниченко. Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.
Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры со сроками от 5 до 14 лет в колонии общего режима. Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.