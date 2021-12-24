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Такие обстоятельства: Тания о правомочности требований оппозиции Абхазии
Такие обстоятельства: Тания о правомочности требований оппозиции Абхазии
Член Комиссии по Конституционной реформе, экс-глава Администрации президента Абхазии Астамур Тания в эфире радио Sputnik высказался о правомочности требований... 24.12.2021, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Тания о правомочности требований оппозиции Абхазии
Такие обстоятельства: Тания о правомочности требований оппозиции Абхазии
На акции протеста 21 декабря оппозицией была оглашена резолюция, где выражены основные требования: инициировать законную процедуру отстранения президента от власти, заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента на период действия процедуры отречения от власти, внести изменения в Конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов в Парламент, внести изменения в Конституцию об упразднении должности премьер-министра, внести изменения в Конституцию об обязательном утверждении Парламентом членов правительства, продлить полномочия шестого действующего созыва Парламента на один год.Член Комиссии по конституционной реформе Астамур Тания в эфире радио сказал, что все пункты резолюции требуют достаточно серьезной, основательной, правовой проработки, и митинг не самое подходящее место, где такие вопросы можно решать, заключил он.Астамур Тания проанализировал каждый пункт резолюции, рассказал о правомочности требований.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, аудио

Такие обстоятельства: Тания о правомочности требований оппозиции Абхазии

18:44 24.12.2021 (обновлено: 18:54 24.12.2021)
Радио
Такие обстоятельства: Тания о правомочности требований оппозиции Абхазии
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Член Комиссии по Конституционной реформе, экс-глава Администрации президента Абхазии Астамур Тания в эфире радио Sputnik высказался о правомочности требований оппозиции, выраженных в резолюции в результате акции протеста от 21 декабря в Сухуме.
На акции протеста 21 декабря оппозицией была оглашена резолюция, где выражены основные требования: инициировать законную процедуру отстранения президента от власти, заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента на период действия процедуры отречения от власти, внести изменения в Конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов в Парламент, внести изменения в Конституцию об упразднении должности премьер-министра, внести изменения в Конституцию об обязательном утверждении Парламентом членов правительства, продлить полномочия шестого действующего созыва Парламента на один год.
Член Комиссии по конституционной реформе Астамур Тания в эфире радио сказал, что все пункты резолюции требуют достаточно серьезной, основательной, правовой проработки, и митинг не самое подходящее место, где такие вопросы можно решать, заключил он.
Астамур Тания проанализировал каждый пункт резолюции, рассказал о правомочности требований.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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