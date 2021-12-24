https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/takie-obstoyatelstva-taniya-o-pravomochnosti-trebovaniy-oppozitsii-abkhazii---1036902770.html

Такие обстоятельства: Тания о правомочности требований оппозиции Абхазии

Такие обстоятельства: Тания о правомочности требований оппозиции Абхазии

Член Комиссии по Конституционной реформе, экс-глава Администрации президента Абхазии Астамур Тания в эфире радио Sputnik высказался о правомочности требований... 24.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-24T18:44+0300

2021-12-24T18:44+0300

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такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Тания о правомочности требований оппозиции Абхазии Такие обстоятельства: Тания о правомочности требований оппозиции Абхазии

На акции протеста 21 декабря оппозицией была оглашена резолюция, где выражены основные требования: инициировать законную процедуру отстранения президента от власти, заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента на период действия процедуры отречения от власти, внести изменения в Конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов в Парламент, внести изменения в Конституцию об упразднении должности премьер-министра, внести изменения в Конституцию об обязательном утверждении Парламентом членов правительства, продлить полномочия шестого действующего созыва Парламента на один год.Член Комиссии по конституционной реформе Астамур Тания в эфире радио сказал, что все пункты резолюции требуют достаточно серьезной, основательной, правовой проработки, и митинг не самое подходящее место, где такие вопросы можно решать, заключил он.Астамур Тания проанализировал каждый пункт резолюции, рассказал о правомочности требований.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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