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В горах Краснодарского края объявлена лавинная опасность
В горах Краснодарского края объявлена лавинная опасность
Спасатели рекомендуют туристам и местным жителям не выходить в горы во время снегопада и непогоды. 24.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-24T10:28+0300
2021-12-24T10:28+0300
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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Штормовое предупреждение объявили в горах Краснодарского края из-за возможности схода снежных лавин вплоть до 27 декабря, сообщает пресс-служба ГУМЧС в регионе."С 18:00 24 декабря до 18:00 27 декабря 2021 года в горах Краснодарского края выше 2500 метров лавиноопасно", - говорится в релизе.Спасатели рекомендуют туристам и местным жителям не выходить в горы во время снегопада и непогоды. Ранее в Сочи до конца суток 24 декабря синоптики также прогнозировали сход снежных лавин в горах поселка Красной Поляны и ветер со снегом в прибрежной зоне курорта.
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новости, россия, горы
В горах Краснодарского края объявлена лавинная опасность
10:28 24.12.2021 (обновлено: 10:29 24.12.2021)
Спасатели рекомендуют туристам и местным жителям не выходить в горы во время снегопада и непогоды.
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Штормовое предупреждение объявили в горах Краснодарского края из-за возможности схода снежных лавин вплоть до 27 декабря, сообщает пресс-служба ГУМЧС в регионе.
"С 18:00 24 декабря до 18:00 27 декабря 2021 года в горах Краснодарского края выше 2500 метров лавиноопасно", - говорится в релизе.
Спасатели рекомендуют туристам и местным жителям не выходить в горы во время снегопада и непогоды. Ранее в Сочи до конца суток 24 декабря синоптики также прогнозировали сход снежных лавин в горах поселка Красной Поляны и ветер со снегом в прибрежной зоне курорта.