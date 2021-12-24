https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/v-gorakh-krasnodarskogo-kraya-obyavlena-lavinnaya-opasnost-1036898195.html

В горах Краснодарского края объявлена лавинная опасность

В горах Краснодарского края объявлена лавинная опасность

Спасатели рекомендуют туристам и местным жителям не выходить в горы во время снегопада и непогоды. 24.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Штормовое предупреждение объявили в горах Краснодарского края из-за возможности схода снежных лавин вплоть до 27 декабря, сообщает пресс-служба ГУМЧС в регионе."С 18:00 24 декабря до 18:00 27 декабря 2021 года в горах Краснодарского края выше 2500 метров лавиноопасно", - говорится в релизе.Спасатели рекомендуют туристам и местным жителям не выходить в горы во время снегопада и непогоды. Ранее в Сочи до конца суток 24 декабря синоптики также прогнозировали сход снежных лавин в горах поселка Красной Поляны и ветер со снегом в прибрежной зоне курорта.

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новости, россия, горы