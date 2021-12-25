https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/deti-predprinimateli-kak-sozdat-svoy-biznes-v-16-let-1036844824.html
Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет?
Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет?
Мышление предпринимателя нужно развивать как спортивную карьеру – чем раньше, тем лучше. С какого возраста стоит относиться к бизнес-идеям ребенка серьезно?.. 25.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-25T17:50+0300
2021-12-25T17:50+0300
2021-12-25T17:50+0300
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Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет?
Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет?
Разобраться в вопросах детского предпринимательства помогают управляющий партнер консалтинговой компании, бизнес-консультант, мама ребенка-предпринимателя Наталья Ненашева, владелица бренда женской одежды 17-летняя Дарья Ненашева и управляющий партнер бизнес-школы для детей, сооснователь Евразийского детского сообщества Алия Маулешева.02:25 Не портят ли деньги детей?03:40 Что такое "мышление предпринимателя"?06:40 С какого возраста можно относиться к бизнес-идеям детей серьезно?06:55 "Ваша дочь спекулирует фенечками в школе"10:00 Не у всех детей (как и у взрослых) есть предрасположенность к предпринимательству11:30 Дети-предприниматели и высшее образование15:00 С какого возраста готовить детей к предпринимательству?16:20 "Оглянитесь вокруг и скажите, что бы вы могли сделать лучше в своей жизни для себя и окружающих?"17:20 "Навык предпринимателя похож на обучение спорту – его нужно тренировать как мышцу"18:10 Как воспитать детей-предпринимателей родителям, которые работают в найме? Книжки, курсы, видео…21:10 Как оформить детское предпринимательство с точки зрения закона24:40 Государственная поддержка предпринимателей25:10 Куда обратиться за информационной поддержкой28:20 "Никто не говорил: "вау, давай дальше, удачи!" Были и "подколы", и недоверие"Слушайте подкасты РИА Новости.
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Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет?
Мышление предпринимателя нужно развивать как спортивную карьеру – чем раньше, тем лучше. С какого возраста стоит относиться к бизнес-идеям ребенка серьезно? Как по закону несовершеннолетнему открыть свое дело? Как помогает государство и как собрать стартовый капитал?
Разобраться в вопросах детского предпринимательства помогают управляющий партнер консалтинговой компании, бизнес-консультант, мама ребенка-предпринимателя Наталья Ненашева, владелица бренда женской одежды 17-летняя Дарья Ненашева и управляющий партнер бизнес-школы для детей, сооснователь Евразийского детского сообщества Алия Маулешева.
02:25 Не портят ли деньги детей?
03:40 Что такое "мышление предпринимателя"?
06:40 С какого возраста можно относиться к бизнес-идеям детей серьезно?
06:55 "Ваша дочь спекулирует фенечками в школе"
10:00 Не у всех детей (как и у взрослых) есть предрасположенность к предпринимательству
11:30 Дети-предприниматели и высшее образование
15:00 С какого возраста готовить детей к предпринимательству?
16:20 "Оглянитесь вокруг и скажите, что бы вы могли сделать лучше в своей жизни для себя и окружающих?"
17:20 "Навык предпринимателя похож на обучение спорту – его нужно тренировать как мышцу"
18:10 Как воспитать детей-предпринимателей родителям, которые работают в найме? Книжки, курсы, видео…
21:10 Как оформить детское предпринимательство с точки зрения закона
24:40 Государственная поддержка предпринимателей
25:10 Куда обратиться за информационной поддержкой
28:20 "Никто не говорил: "вау, давай дальше, удачи!" Были и "подколы", и недоверие"