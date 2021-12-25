https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/katolicheskoe-rozhdestvo-prazdnuyut-vo-vsem-mire-i-v-abkhazii-1036912442.html
Католическое Рождество празднуют во всем мире и в Абхазии
Католическое Рождество празднуют во всем мире и в Абхазии
Во всем мире 25 декабря католики отмечают Рождество Христово, в Абхазии празднование проходит в храме Святого апостола Симона Кананита в Сухуме. 25.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-25T08:45+0300
2021-12-25T08:45+0300
2021-12-25T08:45+0300
в мире
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религия
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа. Католическое Рождество отмечают в ночь с 24 на 25 декабря.Решение о праздновании 25 декабря было принято на Эфесском, Третьем Вселенском, церковном соборе в 431 году.Рождество, помимо католиков, в ночь на 25 декабря празднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся Новоюлианским календарем, который совпадает с Григорианским.В день Рождества, 25 декабря, служатся три особые литургии – месса ночью, месса на заре и месса днем. Таким образом, Рождество празднуется трижды – как предвечное рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем). Вечером в сочельник служится месса навечерия Рождества.Во многих европейских странах на праздничном столе традиционно присутствует сладкое рождественское полено – бисквитный рулет, богато украшенный сливками, глазурью и шоколадом.Одним из главных символов Рождества являются зажженные свечи.Большинство жителей Италии и Ватикана на рождественский обед подают жаркое и рождественский кулич панеттоне, похожий на пасхальный, либо "воздушный" кулич родом из Вероны, называемый пандоро. На Рождество в этих государствах дарят друг другу торрончино – лакомства, похожие на нугу и грильяж.В Германии существуют традиционные региональные виды рождественской выпечки – нюрнбергские пряники, ахенские фигурные пряники, рождественский кекс из Дрездена, звездочки из корицы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20191225/Katolicheskoe-Rozhdestvo-prazdnuyut-vo-vsem-mire-i-v-Abkhazii-1029090802.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20171231/postnyj-novogodnij-stol-s-abxazskim-akcentom-1022823738.html
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в мире, рождество, абхазия, католики, религия
Католическое Рождество празднуют во всем мире и в Абхазии
Во всем мире 25 декабря католики отмечают Рождество Христово, в Абхазии празднование проходит в храме Святого апостола Симона Кананита в Сухуме.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа. Католическое Рождество отмечают в ночь с 24 на 25 декабря.
Решение о праздновании 25 декабря было принято на Эфесском, Третьем Вселенском, церковном соборе в 431 году.
Рождество, помимо католиков, в ночь на 25 декабря празднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся Новоюлианским календарем, который совпадает с Григорианским.
Рождеству предшествует период Адвента – время усиленного покаяния. Во время Адвента верующие участвуют в особых предрождественских богослужениях, стараются совершать дела милосердия.
В день Рождества, 25 декабря, служатся три особые литургии – месса ночью, месса на заре и месса днем. Таким образом, Рождество празднуется трижды – как предвечное рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем). Вечером в сочельник служится месса навечерия Рождества.
Во многих европейских странах на праздничном столе традиционно присутствует сладкое рождественское полено – бисквитный рулет, богато украшенный сливками, глазурью и шоколадом.
Одним из главных символов Рождества являются зажженные свечи.
Большинство жителей Италии и Ватикана на рождественский обед подают жаркое и рождественский кулич панеттоне, похожий на пасхальный, либо "воздушный" кулич родом из Вероны, называемый пандоро. На Рождество в этих государствах дарят друг другу торрончино – лакомства, похожие на нугу и грильяж.
В Германии существуют традиционные региональные виды рождественской выпечки – нюрнбергские пряники, ахенские фигурные пряники, рождественский кекс из Дрездена, звездочки из корицы.