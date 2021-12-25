https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/nasa-zapustila-v-kosmos-samyy-moschnyy-teleskop-v-istorii-1036916181.html

NASA запустила в космос самый мощный телескоп в истории

NASA запустила в космос самый мощный телескоп в истории

Телескоп будет изучать эволюцию Вселенной и искать внеземную жизнь. Его запуск переносили 14 лет. 25.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-25T18:35+0300

2021-12-25T18:35+0300

2021-12-25T18:35+0300

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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. NASA запустила на орбиту самый мощный космический телескоп в истории "Джеймс Уэбб". Трансляцию запуска показывали на канале NASA в YouTube.Аппарат стоит десять миллиардов долларов, он стартовал стартует с космодрома Куру во Французской Гвиане, ему предстоит преодолеть полтора миллиона километров до определенной точки за орбитой Луны и развернуть зеркало, чтобы сканировать небо в оптическом и инфракрасном диапазонах, пишет РИА Новости.Совместный проект американского, канадского и европейского космических агентств задумали еще в середине 1990-х. "Джеймс Уэбб" не улучшенная версия "Хаббла", а совершенно новый класс космического телескопа, намного крупнее и сложнее предшественников. У него составное зеркало, которое раскладывается в космосе, и уникальный теплозащитный экран, способный оградить от перепада температур в сотни градусов. Все ключевые системы дублируются либо существуют в разных вариантах, чтобы всегда была возможность замены, если что-то откажет.Телескоп имени Джеймса Уэбба будет работать в диапазоне длин волн от полумикрона (это нижняя граница видимого света) до 25 микрон (средний инфракрасный диапазон). Здесь много задач для классической астрономии — например, спектроскопия звезд, которая показывает их химический состав. Часть этого диапазона недоступна для наблюдений с Земли из-за атмосферы, которая поглощает излучение, а также искажает изображение. Один из способов это обойти — отправить телескоп на орбиту.Кроме длины волны и качества изображения важен размер самого большого зеркала. У "Джеймса Уэбба" оно — шесть с половиной метров. Среди земных телескопов есть и крупнее, например шестиметровый БТА в САО РАН на Кавказе: его ввели в действие в 1970-е. Сейчас работают оптические и инфракрасные установки с зеркалами диаметром восемь-десять метров, существуют проекты и более крупные — до 40 метров. Но для космоса шесть с половиной — беспрецедентный размер в оптическом и инфракрасном диапазоне. Аппараты прошлого поколения в этом плане гораздо скромнее: у "Хаббла" — два с половиной метра, "Гершеля" — три с половиной.Чем больше диаметр зеркала, тем сильнее пространственная разрешающая способность телескопа. От этого зависит, насколько мелкие детали мы различим на изображении и панорамных картах. А также — насколько слабые источники (звезды, галактики. — Прим. ред. ) увидим. Как правило, чем дальше от нас объект наблюдения, тем он слабее. Конечно, значение имеют и его характеристики, но в целом крупный телескоп зафиксирует более далекие объекты.Точка Лагранжа L2 — стабильное место, где прибор находится постоянно (там уже работает российский телескоп "Спектр-РГ". — Прим. ред.), и большие исправления его орбиты не нужны. До Земли — полтора миллиона километров, так что наблюдениям она не помеха.Перед телескопом стоят задачи изучения самых ранних этапов эволюции Вселенной, картирования темной материи, прямого наблюдения экзопланет, протопланетных дисков и тел Солнечной системы, начиная с астероидов через спутники планет-гигантов и вплоть до объектов пояса Койпера.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210731/Nauchnaya-zhara-kak-organizm-izmenyaetsya-v-kosmose---1032939139.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210720/Bezos-v-kosmose-polet-milliardera-na-New-Shepard-1032876958.html

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