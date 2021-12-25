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Несколько часов займут работы на горевшей подстанции в Новом районе Сухума
Несколько часов займут работы на горевшей подстанции в Новом районе Сухума
Вечером 24 декабря на трансформаторной подстанции в Новом районе Сухума загорелось кабельное хозяйство. 25.12.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Около трех часов понадобится для проведения работ на трансформаторной подстанции в Новом районе Сухума, чтобы снова ее запустить, сказал начальник Сухумского управления электросетями Тимур Джинджолия.Ранее глава "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба сообщил, что пожарные МЧС, совместно с работниками СУЭС потушили возгорание на подстанции. Потребители столицы, которые получают электроэнергию от этой подстанции, оставались без электричества.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии

Несколько часов займут работы на горевшей подстанции в Новом районе Сухума

10:03 25.12.2021 (обновлено: 10:06 25.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукРемонтно-восстановительные работы на подстанции "Сухум-1"
Ремонтно-восстановительные работы на подстанции Сухум-1 - Sputnik Абхазия, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Вечером 24 декабря на трансформаторной подстанции в Новом районе Сухума загорелось кабельное хозяйство.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Около трех часов понадобится для проведения работ на трансформаторной подстанции в Новом районе Сухума, чтобы снова ее запустить, сказал начальник Сухумского управления электросетями Тимур Джинджолия.
"Мы сформировали бригаду, сейчас они приступают к работе, укомплектовали их всем необходимым материалом. Через несколько минут начнем монтажные работы", - отметил руководитель СУЭС.
Ранее глава "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба сообщил, что пожарные МЧС, совместно с работниками СУЭС потушили возгорание на подстанции.
Потребители столицы, которые получают электроэнергию от этой подстанции, оставались без электричества.
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