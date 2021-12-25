https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/neskolko-chasov-zaymut-raboty-na-gorevshey-podstantsii-v-novom-rayone-sukhuma-1036913238.html

Несколько часов займут работы на горевшей подстанции в Новом районе Сухума

Несколько часов займут работы на горевшей подстанции в Новом районе Сухума

Вечером 24 декабря на трансформаторной подстанции в Новом районе Сухума загорелось кабельное хозяйство. 25.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-25T10:03+0300

2021-12-25T10:03+0300

2021-12-25T10:06+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Около трех часов понадобится для проведения работ на трансформаторной подстанции в Новом районе Сухума, чтобы снова ее запустить, сказал начальник Сухумского управления электросетями Тимур Джинджолия.Ранее глава "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба сообщил, что пожарные МЧС, совместно с работниками СУЭС потушили возгорание на подстанции. Потребители столицы, которые получают электроэнергию от этой подстанции, оставались без электричества.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии