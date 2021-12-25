https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/nezavoznye-sluchai-zarazheniya-omikron-shtammom-koronavirusa-zafiksirovali-v-rossii--1036914253.html
Незавозные случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксировали в России
Незавозные случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксировали в России
По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 276 миллионов, умерли 5,3 миллиона. 25.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-25T13:15+0300
2021-12-25T13:15+0300
2021-12-25T13:15+0300
россия
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/19/1036914227_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_31a50b407f5a917f2258a3f08033ebf0.jpg
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о людях, которые заразились омикрон-вариантом коронавируса на территории страны, пишет РИА Новости.Вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили на юге Африки в конце ноября. В его S-белке нашли десятки мутаций, которые, как полагают ученые, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например, у человека, зараженного ВИЧ.ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/19/1036914227_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_44214bc9d4e78f0d5f7e3a5dc370be47.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Незавозные случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксировали в России
По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 276 миллионов, умерли 5,3 миллиона.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о людях, которые заразились омикрон-вариантом коронавируса на территории страны, пишет РИА Новости.
"Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев ("омикрона"), поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории России сегодня случаи заражения", — сказал он.
Вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили на юге Африки в конце ноября. В его S-белке нашли десятки мутаций, которые, как полагают ученые, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например, у человека, зараженного ВИЧ.
ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у привитых болезнь проходит в легкой форме.